Uži izbor za SoMo borce

Dijeli nas još svega par dana do dodjele najvažnije regionalne nagrade za digitalne radove u zagrebačkoj Hali 11. studenog. SoMo Borac powered by Httpool ove je godine zabilježio rekordan interes stručnjaka koji su za prestižnu nagradu prijavili čak 192 rada u kategoriji SoMo Advertising. Nakon dodjele, posjetitelje očekuje SoMo Party powered by Leanpay, a za najbolju zabavu bit će zaduženi vrhunski glazbenici iz bendova ABOP (After je bolji od partija) i KUKU$.

Žiri je ove godine imao izazovan zadatak odabrati projekte koji ulaze u uži izbor za SoMo Advertising nagradu u 10 kategorija: CM godine, Digitalna aktivacija, Digitalni Mix, SoMo Content, SoMo Global, SoMo Growth, SoMo Social, SoMo Tech, SoMo Web, SoMoritanac.

Proces žiriranja sastoji se od dva kruga - u prvom krugu žiri je odabrao pet radova iz svake kategorije koji ulaze u uži izbor, a drugi krug uključuje odabir troje dobitnika po kategoriji koji će biti nagrađeni i objavljeni na dodjeli u Zagrebu.

Ivan Kovačević, predsjednik SoMo Advertising žirija, ispričao je kako je bilo odabrati najbolje od najboljih: "Priznajem, žiriranje čak 192 rada u relativno kratkom vremenu bilo je naporno. S druge strane, iznimno me veseli što je trud koji Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica SoMo Borca i njezin tim ulažu iz godine u godinu prepoznat ne samo kroz kvantitetu već i kvalitetu prijavljenih radova. Konstanta podizanja ljestvice kvalitete radova dovela je do toga da radovi koji bi prije nekoliko godina možda bili i pobjednici danas to ne mogu biti. To je najbolji dokaz da nagrada čiji je cilj bio postavljanje sociala i mobilea na mapu došla do toga da promovira zaista najbolje u domeni digitala u regiji, daleko izvan prvotno postavljenih granica. Dobar odaziv na nove kategorije poput SoMo Globala koji je otvorio i međunarodnu scenu dodatno govore tome u prilog. Sve ovo dokaz je da domaća/regionalna pamet nimalo ne zaostaje za "skupljim" zapadom čemu mogu posvjedočiti iz prve ruke i zbog čega mi je posebno drago."

SoMo Advertising nagrađuje originalne i kreativne digitalne projekte, a tko ima priliku osvojiti nagradu u kategoriji potražite ovdje.

Osim na SoMo Borac newsletteru, Facebooku, Instagramu, Linkedinu, i YouTubeu, novosti iz svijeta digitala moguće je pronaći i na SoMoCast podcastu dostupnom na platformama Youtube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts i Google Podcasts. Ne propustite biti dio događaja koji okuplja najveću digitalnu zajednicu na jednom mjestu i osigurajte svoju ulaznicu.