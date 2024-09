Utjecaj klimatske krize

Znanstvenici su otkrili da morski psi napuštaju svoje domove na koraljnim grebenima dok se istovremeno oceani nastavljaju zagrijavati zbog klimatske krize.

To bi moglo imati negativne posljedice na morske pse koji su ionako već ugroženo, a njihovo napuštanje domova moglo bi imati ozbiljne posljedice na koraljne grebene. Grebenski morski psi ključni su dio vrlo raznolikog i osjetljivog ekosustava koji bi bez njih mogao postati opasno neuravnotežen, piše Guardian.

Istraživači su pratili više od 120 vrsta morskih pasa koji žive na udaljenim koraljnim grebenima arhipelaga Chagos u središnjem Indijskom oceanu od 2013. do 2020. Grebeni su s vremenom bili pod sve većim stresom, osobito pod utjecajem El Niña koji je zagrijavao ocean, pa su morski psi tamo provodili znatno manje vremena.

No, na drugim grebenima koji su bili zdraviji i otporniji, morski psi su proveli više vremena. Istraživači tvrde da to ukazuje na to da zaštita koraljnih grebena može pomoći morskim psima da ostanu na svojim matičnim grebenima.

Morski psi su hladnokrvni i njihova tjelesna temperatura je povezana s temperaturom vode.

"Ako postane prevruće, morat će se preseliti. Mislimo da su se mnogi psi odlučili preseliti u dublje i hladnije vode, što je zabrinjavajuće. Neki morski psi su u potpunosti nestajali s grebena na dulje vrijeme", rekao je dr. David Jacoby, predavač zoologije na Sveučilištu Lancaster i voditelj istraživačkog projekta.

Dodao je da su grebenski morski psi već odsutni na gotovo 20% koraljnih grebena na globalnoj razini.

Tropski koraljni grebeni teško su oštećeni zbog zagrijavanja oceana, ali i zbog pretjeranog izlova i onečišćenja. Najmanje 500 milijuna ljudi oslanja se na koraljne grebene za hranu i sredstva za život.