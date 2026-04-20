Ususret prosvjedu: video o patnji na megafarmama

U povodu najava izgradnje megafarmi i klaonica peradi u više hrvatskih županija, udruga Prijatelji životinja upozorava da intenzivni uzgoj peradi nije samo pitanje nepovratnog uništavanja okoliša i zdravlja ljudi nego i dobrobiti životinja: „U Hrvatskoj se planira jedan od najvećih farmskih sustava intenzivnog uzgoja peradi u Europi, uz klaonički kapacitet od nevjerojatnih 270 milijuna pilića godišnje, temeljen na najokrutnijem industrijskom modelu proizvodnje. To nije modernizacija poljoprivrede, kako to pokušavaju prikazati inozemni investitori. Radi se o sustavu u kojemu životinje žive u ekstremnoj prenapučenosti, genetski su uzgojene za patološki brz rast, velik dio života provode u boli ili fizičkom ograničenju, izložene su stresu, zagađenom zraku i ozljedama te završavaju u industrijskom procesu klanja s dokumentiranim rizicima neadekvatnog omamljivanja. Takav sustav trajne patnje nije moguće uskladiti čak ni s minimalnim načelima zaštite životinja."

Zbog ekstremne gustoće provode život na vlastitom izmetu

Pojašnjavaju da se takav industrijski uzgoj peradi za meso temelji na maksimalnoj proizvodnji u minimalnom vremenu, pri čemu se životinje uzgajaju u zatvorenim halama s vrlo visokom gustoćom naseljenosti, često u skupinama od desetaka tisuća jedinki. Dodaju da gustoća naseljenosti doseže i do 42 kg žive mase po kvadratnom metru, što u praksi znači da pilići gotovo nemaju prostora za kretanje ni mogućnost izražavanja osnovnog ponašanja kao što su hodanje, čeprkanje ili istezanje krila.

„U takvim uvjetima pilići veći dio života provode sjedeći ili ležeći na vlažnoj stelji pomiješanoj s vlastitim izmetom. To dovodi do kroničnih upala kože, otvorenih rana na nogama i prsima te respiratornih bolesti zbog visokih koncentracija amonijaka i prašine u zraku. Znanstvena istraživanja potvrđuju da su lokomotorni poremećaji, kronična bol i nemogućnost kretanja među najčešćim i najtežim oblicima patnje u intenzivnom uzgoju. To je sustav u kojemu su bol, bolest i funkcionalna onesposobljenost životinja predvidiva i očekivana posljedica proizvodnje", ukazuju Prijatelji životinja.

Genetski uzgoj za brzi rast dovodi do strašnih posljedica

Pogoni koji se planiraju u Hrvatskoj temelje se na modelu proizvodnje koji povećava broj tovnih ciklusa na čak šest do osam godišnje, što znači korištenje genetski selekcioniranih brojlera, koji unutar samo 28 do 42 dana moraju doseći klaoničku težinu. Njihova tijela rastu brže nego što kostur i organi mogu pratiti, što dovodi do kardiovaskularnih poremećaja, nakupljanja tekućine u trbušnoj šupljini, nemogućnosti nošenja vlastite težine i iznenadne smrti. U praksi to znači da značajan broj životinja provodi posljednje dane života nepomično, u boli, nesposoban ustati. Takav model ne ostavlja prostor za individualnu skrb o životinjama, već ih tretira kao proizvodnu jedinicu.

Brutalne metode omamljivanja i klanja peradi

Prijatelji životinja navode da dodatni stres i ozljede nastaju tijekom hvatanja i transporta do klaonica, kada dolazi do lomova kostiju i krila te gušenja zbog naguravanja u transportnim sanducima: „Pilići se vješaju naglavačke na pokretnu liniju, pri čemu već taj postupak uzrokuje golem stres, a nerijetko dolazi do lomljenja nogu od težine. Zatim im se glava provodi kroz vodenu kupku s električnom strujom radi omamljivanja, iako je već samo uranjanje glave i nemogućnost udaha iznimno bolno. Nakon toga slijedi rezanje krvnih žila. U ovom trenutku dio životinja nije dovoljno omamljen, kako pokazuju znanstvena istraživanja, a to znači da postoji realan rizik da su svjesne u trenutku klanja. Svi spomenuti uvjeti onemogućuju pilićima da ijedan dan života provedu bez boli, stresa i fizičkih ograničenja. U takvom sustavu dobrobit nije narušena, nego je potpuno neostvariva", tvrde iz Udruge.

„Sve navedene strahote prati i nepopravljiva šteta za prirodu i okoliš u kojemu ni ljudi ne mogu ostvariti svoja prava na čist zrak, vodu i tlo. Megafarme i klaonice stvaraju kataklizmičke posljedice koje oduzimaju mogućnost normalnog života na velikom području Hrvatske, a sa svakom daljnjom godinom uništenje postaje sve veće. Druge države iz brojnih jasnih razloga odbijaju ovakve katastrofalne investicije. Hrvatska ne smije postati smetlište Europe!" zaključuju Prijatelji životinja.

Stoga pozivaju sve na prosvjed za spas Hrvatske od megafarmi i klaonica u Sisku 25. travnja 2026. u 10 sati. Novi najavni video i detaljne informacije o patnji pilića u intenzivnom uzgoju dostupni su na www.prijatelji-zivotinja.hr.