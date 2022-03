Ususret Oscarima uz program Kinoteke

Ovogodišnja dodjela nagrada Američke filmske akademije - popularnih Oscara - održat će se u noći s nedjelje 27. ožujka na ponedjeljak. Za Oscara za najbolji film natječe se 10 naslova, a sedam ih možete pogledati na repertoaru Kinoteke.

Na velikome platnu ekskluzivno prikazujemo dva filma iz ovogodišnje konkurencije. Prvi je Božja ruka, autobiografska drama talijanskog oskarovca Paola Sorrentina (Velika ljepota, 2013), u kojem se prepleću nogomet i film, nada i obitelj, gubitak i ljubav. Film je premijerno prikazan u natjecateljskom programu Venecije gdje je osvojio Veliku nagradu žirija, a za Oscara se natječe u kategoriji najboljeg stranog filma.

Drugi naslov koji će u Kinoteci imati hrvatsku kinopremijeru je Ne gledaj gore Adama McKaya. Ova satira kroz priču o dvoje astronoma koji otkriju komet koji juri prema zemlji nudi nimalo laskav pogled na suvremenu spregu medija, politike i znanosti, a uz prepoznatljiv provokativni humor Adama McKaya odlikuje se i impresivnom glumačkom ekipom koju predvode Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence.

Ususret Oscarima 2022: Kandiati

Na repertoaru Kinoteke se prikazuju i Šape pasje, izvrsna psihološka drama Jane Campion, koja se za Oscara natječe u čak 12 kategorija, uključujući i one za najbolji film, režiju i scenarij. Mnogo nominacija skupio je i Kralj Richard, biografska drama o ocu tenisačica Venus i Serene Williams, a sve upućuje na to da će Will Smith ponijeti kući Oscara za najboljeg glumca. Tu je i Dina Denisa Villeneuvea, impresivni znanstveno-fantastični spektakl, kojem se smješe nagrade u čak 10 kategorija.

Za najbolji film natječu se i Licorice pizza Paula Thomasa Andersona, Ulica noćnih mora Guillerma del Torra i Drive My Car Ryusukea Hamaguchija - favorit u kategoriji najboljeg stranog filma. Ovdje mu konkurenciju predstavlja norveška romantična komedija Najgora osoba na svijetu Joachima Triera, koja je ostvarila i nominaciju za originalni scenarij.

Penélope Cruz ostvarila je nominaciju za odličan nastup u Paralelnim majkama Pedra Almodovara, a u istoj kategoriji konkurencija joj je uvijek izvrsna Olivia Colman u Mračnoj kćeri, izvrsnoj adaptaciji istoimenog romana Elene Ferrante, koja se za Oscara natječe i u kategoriji sporedne glumice (Jessie Buckley) i adaptiranog scenarija.

Frankofonija: Ljubavne afere

U sklopu programa Rendez-vous u Frankofoniji pogledajte Ljubavne afere, romantičnu komediju u stilu Érica Rohmera, koja kroz efektnu kombinaciju humora i drame govori o srazu onoga što govorimo i onoga što činima, tj. ljubavnih želja i vlastitih moralnih standarda. Ljubavne afere ušle su u selekciju Filmskog festivala u Cannesu, a osvojile su 13 nominacija za francusku nacionalnu filmsku nagradu César, osvojivši onu za Émilie Dequenne kao najbolju sporednu glumicu.

Projekcija se održava u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj.

Noviteti: Titan

Treba li vam nešto žestoko na početku radnog tjedna, nikako ne propustite Titan! Riječ je o Zlatnom palmom nagrađenom filmu francuske redateljice Julije Ducournau, koja se oslanja na tradiciju francuskog nadrealizma i body horrora kako bi ispričala potpuno uvrnutu priču o identitetu i pripadanju. Radi se o maštovitom i originalnom filmu koji će zacijelo podijeliti mišljenja publike, ali se neće lako zaboraviti.

Matineja: Encanto

Pixarov animirani film Encantno: Naš čarobni svijet prošle se godine prometnuo u miljenika kritike i publike, a trenutačno je i vodeći kandidat u kategoriji najboljeg animiranog filma. Priča je to o djevojčici Mirabel, koja će morati pronaći način da spasi čarobni dom svoje obitelji. Uz vrhunsku animaciju, dopadljivu priču i izvrsnu glazbu Lin-Manuela Mirande, film krasi i sjajna sinkronizacija na hrvatski jezik.

Praktične informacije

Prema važećim mjerama, kino ponovno radi punim kapacitetom, no tijekom projekcija je i dalje nužno nositi zaštitne maske.

Ulaznice je moguće kupiti online na www.ulaznice.hr, www.kinokinoteka.hr ili svakodnevno u radno vrijeme blagajne kina. Više informacija potražite na službenoj stranici kina Kinoteka.