Uskrsna košarica imat će više punih trpeza

Uoči nadolazećeg blagdana Uskrsa i ove smo godine odlučili provesti anketno istraživanje kako bismo uvidjeli u kakvom će raspoloženju hrvatski građani provesti uskrsne blagdane te smo dobivene odgovore usporedili s onima od prošle godine koje smo proveli u potpunom zatvaranju. Ove godine, reklo bi se, ipak malo lakše dišemo.

Tako imamo i nešto veći broj građana koji ove godine planiraju napraviti tradicionalni uskrsni doručak ili ručak. Ukupno 83,2% građana izjavilo je kako to planira napraviti, dok ih je lani bilo 76,3%.

Namirnice za uskrsne blagdane građani u najvećem broju namjeravaju kupiti u hipermarketima i velikim trgovačkim centrima. To kao svoj odgovor navodi 59,1% građana, što je nešto manje u odnosu na prošlogodišnji Uskrs kada je u velikim formatima kupovalo 66,4% građana.

Slijedi 16,3% građana koji neće kupovati, nego imaju domaće namirnice, iz vlastite proizvodnje (lani je takvih bilo 14,9%), a nešto je veći i broj građana koji će potrebne namirnice nabavljati u malim prodavaonicama i supermarketima kojih sada ima 12,6% (lani 8,9%) te onih koji će kupovati na tržnici kojih pak imamo 11,1% (lani 9,4%).

Slijedom navedenoga možemo zaključiti kako je uočljivo blago smanjenje važnosti trgovina velikih formata u usporedbi s prošlom godinom.

Proizvodi koji će se najčešće naći na uskrsnom stolu su uobičajeni, a na prvom su mjestu kuhana jaja (95,7%), koje potom po popularnosti slijede kuhana šunka (87,5%) mladi luk (86,1%), te hren (59,2%).

Polovica građana će na uskrsnom stolu imati rotkvice (50,6%), trećina njih će poslužiti pincu ili sirnicu (33,3%), a sličan broj će pripremiti orehnjaču (29,1%) i pečenu janjetinu (28,5%). Svako peto kućanstvo na stolu će imati puricu s mlincima (21,7%) pečenu svinjetinu (20,5%) i pogaču (20,5%). Nešto manji broj građana pripremit će pak šunku u kruhu (13,5%) te sarmu (11,4%).

Uvijek su vrlo zanimljivi stavovi građana vezano za planiranu potrošnju na pripremu slavlja ovog velikog blagdana.

Tako je više od polovice građana, njih 54,3%, izjavilo kako planiraju štedjeti pri kupovini namirnica za ovogodišnji Uskrs, dok ih je lani bilo nešto manjih 48,1%.

Pritom najveći broj građana na uskrsne namirnice planira potrošiti između 400 i 499 kn (23,2%), dok je nešto manje onih koji će trošiti između 200 i 299 kn (17,6%) te 300 do 399 kn (16,1%). To je neka zlatna sredina, a kako rastu iznosi tako i pada broj građana koji će si to priuštiti. Od 600 - 999 kn trošit će 10,7% građana, a više od 1.000 njih svega 3%.

Istraživanje su tijekom veljače 2021. godine proveli Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 16 godina.