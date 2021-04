Upoznajte Xiaomi Poco X3 Pro primamljive cijene

Poco X3 Pro je poboljšane verzije popularnog X3 NFC. S obzirom na debljinu od 9,4 mm i težinu od 215 grama nije jedan od najlakših pametnih telefona na tržištu, ali stražnja mat strana obećava da otisci prstiju neće biti vidljivi.

Poco X3 Pro dobio je 6,67-inčni IPS zaslon s minijaturnom rupicom za prednju kameru od 20 MP koja podržava snimanje u noćnom načinu rada. Rezolucija zaslona je prilagodljive brzine osvježavanja do 120 Hz i brzinom uzorkovanja od 240 Hz. Cijela prednjica je prekrivena kaljenim Gorilla Glass 6 staklom.

ISPOD HAUBE

Hardverska platforma je 7-nm Snapdragon 860 procesor koji je zapravo poboljšani Snapdragon 855+. Koristi arhitekturu Kryo 485 s frekvencijom od 2,96 GHz i podržava Adreno 640 GPU. Prati ga Adreno 640 GPU, LPDDR4X RAM-a i do 256 GB UFS 3.1 interne memorije što je obično tipično za flagshipe. Ali, ima mogućnost korištenja microSD kartica do 1 TB. Kao takav, " pametni telefon također je opremljen Liquid Cool 1.0 Plus, tehnologijom hlađenja koja sadrži povećanu bakrenu toplinsku cijev i nekoliko slojeva grafita, koji zajedno rade na smanjenju toplinskog kapaciteta uređaja

Kapacitet ugrađene baterije je 5160 mAh. Proizvođač obećava do 11 sati igranja igre, 18 sati reprodukcije videozapisa ili 6,5 sati 1080p video snimanja. Smartfon dolazi s adapterom od 33 W, koji može napuniti potpuno bateriju do 100% za 59 minuta.

KAMERE

Na stražnjoj strani je četverostruka kamera s glavnim modulom od 48 MP (Sony IMX582, f / 1.79), ultra širokim 8 MP ( FOV od 119 °, f / 2,2) i parom od 2 MP za portretne (f / 2,4) i makro fotografije (f / 2,4). Računajte na prednju kameru od 20 MP (f / 2.2).

Ostale značajke pametnog telefona uključuju stereo zvučnike, 3,5 mm priključak za slušalice, NFC za beskontaktno plaćanje, infracrveni port za upravljanje kućanskim aparatima, bočni senzor otiska prsta, Bluetooth 5.0 i WiFi 5.0.

CIJENE I DOSTUPNOST

Xiaomi Poco X3 Pro bit će dostupan po cijeni 249 eura za 6/128 GB i 299 eura za kombinaciju 8/256 GB.