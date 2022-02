Upoznajte NIVEA Cellular profesionalne serume

Kao žene, cijeli život slušamo savjete vezane za njegu kože lica s ciljem da tragove starenja odgodimo koliko je god to moguće. Svjesni smo da na izgled kože utječu mnogi faktori, od prehrane, fizičkih aktivnosti do načina života. No, dok neke stvari možemo teže kontrolirati, odabir efikasne i pravilne njege za naše lice, potpuno je u našim rukama.

Koliko ste upoznati s čarobnom malom bočicom koja može učiniti čuda za vaše lice?

Da, dobro pretpostavljate, riječ je o popularnom serumu koji osim anti-age njege pruža razne blagodati za ljepotu vaše kože.

Za čvrstu i elastičnu kožu koja će već nakon prvog nanošenja biti svježa, zategnuta i trenutačno svilenkasta, sada će se pobrinuti NIVEA Cellular profesionalni serumi. Ova dva moćna saveznika učinkovite njege i visoke koncentracije aktivnih sastojaka savršena su dopuna rutinskoj njezi kože. U samo nekoliko kapi dnevno zadovoljit će najvažnije potrebe vašeg lica i pružiti mu dodatnu potporu za mladolik i blistav izgled.

Povjerite svoje lice serumu koji kombinira čisti hijaluron s odabranim hranjivim sastojcima 98% prirodnog porijekla i uživajte u učvršćenoj i zaglađenoj koži - već nakon 7 dana! Uvrstite NIVEA Cellular Hyaluron profesionalni serum kao dio svoje svakodnevne njege i osigurajte koži intenzivnu hidrataciju.

Sadrži čisti hijaluron te omogućuje veću elastičnost kože.

Trenutačno čvršća i zategnuta koža zahvaljujući laganoj teksturi koja se brzo upija.

Njeguje kožu i pruža intenzivnu hidrataciju tijekom cijelog dana.

Vidljivo zaglađuje bore i djeluje protiv tankih linija.

Za glatki i ujednačeni ten pobrinut će se NIVEA Cellular Phyto Retinol profesionalni serum koji kombinira posebno blagi, biljni sastojak Bidens pilosu s odabranim hranjivim sastojcima 99% prirodnog podrijetla. Slično kao i retinol, Bidens pilosa popunjava bore iznutra prema van, tako da vaša koža ponovno djeluje čvrsto i glatko.

NIVEA Cellular Phyto Retinol profesionalni serum savršen je dodatak vašoj svakodnevnoj beauty rutini. Nakon samo 7 dana ostavlja kožu lica bez velikih pora i neravnina, a vaš ten ujednačeniji.

Zaglađuje tanke linije i bore.

Trenutačno čini kožu svilenkasto mekom već nakon prvog nanošenja.

Lagana tekstura koja se brzo upija.

Pruža intenzivnu hidrataciju tijekom cijeloga dana.

Nanošenje NIVEA Cellular profesionalnih seruma vrlo je jednostavno.

Nakon što ste temeljito očistili kožu, nanesite nekoliko kapi na lice, vrat i dekolte ujutro, navečer ili čak prije uobičajenog rituala njege lica kao podlogu za dodatnu njegu kože.

Dostupno od veljače 2022.

NIVEA Cellular Hyaluron profesionalni serum, 30 ml preporučena mpc 158,20 kuna

NIVEA Cellular Phyto Retinol profesionalni serum, 30 ml preporučena mpc 158,20 kuna