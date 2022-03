Prirodna kozmetika GLORIA oduševila na Tjednu mode u Milanu

Moda i prirodna kozmetika idu skupa ruku pod ruku, dobro nam je to poznato. A gotovo da ne postoji bolje mjesto za ukrštavanje najmodernijih trendova u svijetu visoke mode s vrhunskom prirodnom kozmetikom GLORIA od revija u sklopu Tjedna mode u Milanu. Milano, kao jedna od najvećih svjetskih modnih prijestolnica, privlači i okuplja tisuće modnih profesionalaca i talentiranih dizajnera koji su spremni otkriti nove brendove, lica i trendove što se posebno ističe tijekom Tjedna mode u Milanu.

Najveći svjetski vizažisti oduševljeni prirodnom kozmetikom GLORIA

Za uljepšavanje modela na Emerging Talents Milan Fashion Show-u korišteni su samo najbolji kozmetički proizvodi. Zato su kao bazu za make up modelima, neki od najvećih svjetskih vizažista poput Valerie Orlando, koristili samo vrhunske GLORIA proizvode: dnevnu kremu, piling za lice, hijaluronsku kremu, masku od zelene gline, mlijeko za čišćenje lica... No, posebno oduševljenje izazvao je GLORIA Zlatni serum od smilja koji su vizažisti ocijenili uistinu čarobnom podlogom za make up!

Spektakularni Runaway fashion show, čiji je Prirodna kozmetika GLORIA bila sponzor, održan je 23. veljače u impozantnoj povijesnoj Palazzo Visconti, a GLORIA proizvodi su korišteni i tijekom ostalih dana. Posebno su se istaknuli i u sklopu predivnog "Beauty and Bridal by Valeria Orlando" showa posvećenog vjenčanju i kozmetici te dvodnevnoj modnoj prezentaciji 25. i 26. veljače. Iako se svjetskoj modnoj sceni GLORIA vrhunska kozmetika predstavila prvi puta, njeno predstavljanje popraćeno je pljeskom i priznanjem od strane publike i sudionika, a oko njenog sudjelovanja na ovom prestižnom događaju se angažirao Josip Grabovac, modni novinar, konzultant i brand development, koji u ovoj prijestolnici mode djeluje već 8 godina.

Prirodna kozmetika GLORIA je svjetski brend

GLORIA je bazirana na najkvalitetnijim prirodnim i organskim sastojcima, a iza svake formulacija stoje godine istraživanja, znanje, velika ljubav i trud. Milanska je modna scena u ovo kratko vrijeme već prepoznala i potvrdila njenu kvalitetu te je stala uz bok snažnim, kultnim imenima visoke mode.

"Dok svjedočimo brzim promjenama trendova i mode, lijepa i njegovana koža je ono čemu uvijek težimo. Stoga smo iznimno ponosni što smo upravo ovdje u Milanu prepoznati i pohvaljeni od strane vrhunskih vizažista i stručnjaka te smo još jednom dokazali da je kvaliteta sastojaka, ljubav prema stvaranju ključ našeg uspjeha", izjavila je Gloria Galić Volarić, osnivačica branda.

Njega kože je ženama nezaobilazan dio svakodnevne rutine, zbog čega, baš kao što pomno biraju odjeću koju će nositi, posebnu pažnju posvećuju odabiru proizvoda kojima će njegovati kožu. Još od početka 20. stoljeća postoji snažna poveznica između mode i kozmetike. Nerijetko su modni stilovi imali snažan utjecaj na kozmetičku industriju, a s njihovim promjenama, mijenjala se i kozmetička scena no cilj je ostao isti, a to je - da se osjećamo dobro u svojoj koži!