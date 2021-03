Upola veći internetski promet u godinu dana

Po podacima regulatora, u zadnjem tromjesečju prošle godine podatkovni promet dosegnuo je ukupno 613 petabajta (PB), što je porast za 51,5 posto u odnosu na četvrti kvartal 2019. godine.

Osim porast podatkovnog prometa, korisnici elektroničkih komunikacija u četvrtom su tromjesečju 2020. znatno više razgovarali i mobilnim i fiksnim telefonima te se i broj utrošenih minuta u tim telefonskim mrežama povećao u odnosu na kraj 2019. godine.

U mobilnim (pokretnim) mrežama u Hrvatskoj broj odlaznih minuta tako se povećao za 26,3 posto, na 3,03 milijarde minuta.

No, istodobno je roaming minuta hrvatskih korisnika bilo 8,6 posto manje na godišnjoj razini, i to zbog manje međunarodnih putovanja, a to je razlog i smanjenja trajanje poziva stranaca u hrvatskim mobilnim mrežama za 21 posto.

Ukupni prihodi od telefonskih usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži u četvrtom su tromjesečju 2020. bili za jedan posto manji nego u istom tromjesečju 2019., te su iznosili 1,06 milijardi kuna, podaci su Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Nakon više godina pada, u prošloj je godini porastao i broj utrošenih minuta u fiksnim (nepokretnim) mrežama i u četvrtom je tromjesečju zabilježen porast za 13,3 posto u odnosu isti kvartal 2019. godine. No, unatoč tome ukupni prihod od telefonskih usluga u fisknim je mrežama smanjen za 7,2 posto, na 276 milijuna kuna.

I ukupna ulaganja u fiksnu mrežu smanjena su 3 posto, no u segmentu svjetlovodne (optičke) ili širokopojasne pristupne infrastrukture porasla su 15,7 posto, što u HAKOM-u smatraju važnim za zadržavanje trenda rasta broja širokopojasnih priključaka velikih brzina.

Za ukupni prihod na tržištu elektroničkih komunikacija u 2020. godini kažu da je "ipak smanjen za 3,3 posto", iako su se i u četvrtom tromjesečju nastavili posebni uvjeti življenja i poslovanja uzrokovani pandemijom te su osnovne, srednje škole i institucije za visoko obrazovanje nastavu djelomično izvodile putem interneta, a i mnoge su tvrtke u Hrvatskoj nastavila s radom od kuće.

"Rast prihoda na tržištu širokopojasnog pristupa internetu od 3,2 posto i tržištu naplatne televizije od 3 posto ipak nisu u četvrtom tromjesečju uspjeli nadomjestiti smanjenje prihoda od telefonskih usluga u nepokretnoj i pokretnoj mreži od ukupno 10,7 posto", navode iz HAKOM-a.