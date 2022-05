Upisi u srednje škole počinju sutra

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole elektroničkim putem preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://srednje.e-upisi.hr na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

U javnim, odnosno školama čiji su osnivači država, županije i gradovi planirana su mjesta za 43.793 učenika u 1988 razrednih odjela, u privatnim za 1719, a u školama čiji su osnivači vjerske zajednice 865 učenika.

Za gimnazijske programe u javnim srednjim školama planirano je 10.710 mjesta u 447 razrednih odjela, u četverogodišnjim programima strukovnih škola ima mjesta za 18.438 učenika u 808 razrednih odjela, a u trogodišnjim za 6242 učenika u 284 razredna odjela.

Tko se ne upiše u ljetnom, moći će u jesenskom roku

U programima obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine ima mjesta za 4.858 učenika, u petogodišnjim programima za medicinske sestre i tehničare ima mjesta za 1.214 učenika, a u programima obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme za 124 učenika.

U prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju ima 838 mjesta u 97 razrednih odjela. U glazbenim i plesnim školama ima mjesta za 1.369 učenika u 77 razrednih odjela.

Prijave u sustav u ljetnom upisnom roku počinju 23. svibnja, a obrazovni programi mogu se prijavljivati od 25. do 28. lipnja. Dodatni ispiti i provjere održavat će se od 29. lipnja do 4. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 9. srpnja. Natječaj za upis učenika škole moraju objaviti najkasnije do 20. lipnja na svojim i mrežnim stranicama osnivača.

Učenici koji se ne upišu u ljetnom upisnom roku, moći će to učiniti u jesenskom, za koji prijave u sustav i prijave obrazovnih programa počinju 20. kolovoza, a konačni rezultati upisa bit će objavljeni 27. kolovoza.

Nakon niza primjedbi na Odluku o upisu u srednje škole, koja je u e-savjetovanju bila od 14. travnja do 14. svibnja, vraćeni su neki od prethodno ukinutih programa te je u odnosu na prvotni prijedlog povećan broj predviđenih upisnih mjesta u gotovo svim županijama.