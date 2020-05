UnityCard - nova debitna kartica

Dok se krivulja koronavirusa polako ali sigurno izravnava, fokus se postupno prebacuje na slijedeći izazov: ponovno pokretanje gospodarstva. Dok državne vlade i međunarodne institucije diljem Europe i svijeta objavljuju krizne mjere koje su bez presedana, vrijeme će pokazati hoće li one biti dovoljne, a pogotovo hoće li implementacija biti dovoljno brza kako bi spasila one koji to trebaju odmah. Stoga odluke treba donositi radije danas nego sutra.

Imajući to na umu, europski pioniri i veterani u financijskoj tehnologiji Loyaltek i Paynovate se udružuju u jedinstvenoj ponudi okrenutoj prema političkim vođama, s ciljem ponude građanima prijeko potrebnu i brzu financijsku podršku u vidu Unity Carda.

Ova debitna kartica je inovativna i korisna jer se može ograničiti za upotrebu u pojedinom geografskom području (npr. jedna općina), kao i kod nekih unaprijed određenih trgovina ili poslovnica, u ovom slučaju onih koje su bile primorane zatvoriti zbog trenutne krize: hoteli, restorani, ugostiteljski objekti, frizerski saloni, trgovine s alatima ili odjećom... Kao takva, ona je savršeno oruđe za potaknuti lokalno gospodarstvo kako bi spriječili odlazak novca u ruke stranih online trgovina, kao i slanje novca obitelji u inozemstvu ili štednju.

„Bilo da je za pomaganje prodavačima koji su morali zatvoriti svoju poslovnicu ili kao pomoć majci da prehrani djecu: oni koje smo postavili na vlast, od općinske do državne razine, gledaju kako ublažiti posljedice izolacije i pripremiti sve za povratak normalnom životu i ekonomskom oporavku", objašnjava Robert Masse, osnivač i CEO tvrtke Loyaltek i stručnjak u području kartičnog plaćanja. „Ali vrijeme curi, a ostaje pitanje dodjeljivanja ovih različitih resursa na brz i efikasan način. U isto se vrijeme žele izbjeći potencijalne opasnosti prevare i osigurati da javni novac služi namijenjenoj svrsi na obostrano zadovoljstvo i koristi sveukupnom društvu."

Na Unity Card se može uplatiti i nadoplatiti s bilo kojim željenim iznosom novca i funkcionira kao obična debitna kartica na terminalima za plaćanje. Razdoblje valjanosti se može prilagoditi potrebama i namijenjenoj podršci. Korisnici mogu provjeriti preostali saldo pomoću QR koda na poleđini, dok extranet omogućava praćenje, analizu, upravljanje pa čak i prilagodbu načina upotrebe kartica nadležnom tijelu, sve u pravom vremenu. Dakle, ponovno i u ovoj krizi nove tehnologije su te koje nude olakšanje u situaciji koja se isprva činila nerješivom.

„U duhu društvene predanosti, naši odjeli istraživanja i razvoja su htjeli sebe učiniti korisnima protiv užasa koronavirusa. Na kraju svega, pragmatičnost i potencijal ovog rješenja su nas uvjerili da sklopimo nužna partnerstva kako bi uslugu omogućili diljem Europe", završava Robert Masse. „Ime se prirodno nametnulo, jer predstavlja solidarnost. Odlučili smo ponuditi prvih 5000 kartica svakoj općini koja želi raditi s njom, uz uvjet da su one vrlo bliske situaciji na terenu. Troškovi implementacije se drže na minimumu i ravne su djeliću uobičajenih troškova sličnih 'tradicionalnih' mjerila. Štoviše, mi ne uzimamo nikakvu maržu na ostvarene transakcije. Prije dvije godine smo već dostavili 12 000 kartica kao humanitarnu pomoć organizaciji World Food Program".

Predloženo rješenje je dokazalo svoju vrijednost na primjeru Njemačke u doba migrantske krize, kada je Loyaltek distribuirao desetke tisuća kartica lokalnim općinama kako bi upravljale džeparcima sirijskih izbjeglica. To im je dopustilo opskrbu njihovih osnovnih potreba od lokalnih prodavača.

Izgled Unity kartice se može personalizirati ako je to nužno. Raspodjeljuje se ili direktno korisnicima ili putem grupnog prijenosa nadležnom tijelu, koji onda to mogu dalje distribuirati. Uplatama preko kartice od strane građana se zajednički upravlja s ostatkom platnog prometa prodavača, dok se podrška korisnicima kartice može osigurati od strane Loyalteka ili 'kupca', tj. nadležnog tijela.