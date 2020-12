Berlinska inicijativa United We Stream Balkan predstavit će neke od najpoznatijih gradskih lokacija u regiji: Zagreb, Osijek, Rijeku, Ljubljanu, Sarajevo, Beograd i Podgoricu. Digitalni posjetitelji će petkom, počevši od 8.1.2021. imati priliku uživati u koncertima s prijenosima iz pet različitih zemalja: Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Srbije.

Svakog se petka iz Hrvatske streamingu priključuje po jedan DJ, počevši s osječkim kolektivom Traum, zaduženim za tulume elektroničke glazbe. U ekipi predvođenoj fantastičnom DJ Insolate nastupit će i Volster, Kolek3k, Phrasal i Man from the Lab. Iz Zagreba stream donosi klub Močvara, koji će nam osigurati presijek od world musica do punka i psihodelije. Konačno, elektronici će nas vratiti riječki klub Crkva s DJ-ima Anom Antonovom, Lemonom, Borutom Cvajnerom, Evanom i Life 4 Funkom.

Koordinaciju projekta je preuzeo Balkan Advanced Music Conference iz Sarajeva, a provedbu u svakoj od uključenih zemalja Goethe-Institut, koji je prepoznao kulturni značaj inicijative i njezin potencijal za okupljanje scene.

"U svega tjedan dana u Berlinu je početkom pandemije stvoren United We Stream (UWS), platforma za streaming na kojoj se prikuplja novac za klubove. Od 18. ožujka 2020. dosad smo uspjeli povezati 92 grada, 363 lokacije, 1800 umjetnika i 300 livestreamova te prikupiti 1,5 milijuna eura za podršku sektoru klupske kulture. Nedavno pridodanim streamovima iz Azije, Švedske, Australije do Londona, Pariza i Madrida UWS polako postaje najveći virtualni klub na svijetu", kaže Danaja A. Volk, globalna koordinatorica projekta.

"U samo devet mjeseci pandemije, svijet glazbe preokrenuo se naglavce. Trenutačno je stanje ostavilo teške posljedice za sve u kulturnom sektoru, čija zajednica treba snažniju podršku. Upravo su zbog toga inicijative poput UWS-a u ovome trenutku ključne", smatra Mersel Bujak, regionalni koordinator inicijative za Balkan.

Namjera je da lokalna publika i ljudi diljem cijelog svijeta iskuse balkansku glazbu, umjetnost i kulturu putem livestreama na internetskim stranicama i društvenim platformama. United We Stream je besplatan za gledatelje, no donacije su dobrodošle. Svi će prihodi doprinijeti podršci novim poslovnim modelima i inicijativama u glazbi na Balkanu, ali i omogućiti financiranje za inicijativu "Balkanske rijeke - spasimo "plavo srce" Europe".