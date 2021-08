UNICEF Mliječna staza

UNICEF ove godine u Hrvatskoj organizira jubilarnu, petu humanitarnu utrku Mliječna staza. Dva tjedna prije početka utrke, već je prijavljeno 4000 sudionika koji dolaze iz svih krajeva Hrvatske jer je i ove godine utrka virtualna i odvijat će se na tisućama staza diljem zemlje. Među brojnim poznatim osobama koji podržavaju utrku su i naši paraolimpijci koji će Hrvatsku predstavljati na igrama u Tokiju. Sudionike utrke u startnom paketu Zlatna zvijezda očekuje trkaća majica i unikatna medalja koju su izradila djeca s teškoćama, njihove obitelji i terapeuti.

Hrvatski paraolimpijski odbor i ove je godine partner Mliječne staze, pa su utrku podržali i naši nagrađivani paraolimpijci od kojih će mnogi predstavljati Hrvatsku na igrama u Tokiju.

„Od djetinjstva sam naučio da moram ulagati puno više truda kako bih postigao željene rezultate. No, jednako tako, oduvijek sam volio pomicati granice i zapravo sam na taj način teškoće pretvorio u mogućnosti. To je i glavna misao vodilja ovogodišnje Mliječne staze, UNICEF-ove humanitarne utrke, koja i ove godine u svom srcu ima djecu s teškoćama. Virtualna je pa baš svi, bez obzira na to gdje se nalaze ili koju aktivnost vole mogu sudjelovati i skupljati simbolične kilometre mogućnosti - hodajući, trčeći, vozeći bicikl, kolica, kako god! I zato, tko još nije, neka se prijavi pa ćemo se zajedno virtualno družiti u rujnu i tako podržati djevojčice i dječake s teškoćama i njihove obitelji." rekao je Antonio Franko, paraolimpijac koji Mliječnu stazu podržava već drugu godinu zaredom.

I paraolimpijac Ivan Katanušić poziva sve da se priključe utrci koja je po mnogočemu puno više od utrke: „Iz vlastitog iskustva znam koliko je za djecu s teškoćama i njihove obitelji važna podrška i zato rado podržavam akcije poput UNICEF-ove Mliječne staze. Ponosan sam što mogu sudjelovati u ovoj utrci jer želimo ostvariti važan cilj - da svaka djevojčica i dječak s teškoćama u razvoju u Hrvatskoj ima jednake mogućnosti i potrebnu stručnu pomoć. Uključiti se mogu svi - sami, u paru ili u timu s prijateljima i obitelji. Krećimo se, skupljajmo kilometre i pružimo podršku djeci s teškoćama!"

O razlozima zašto podržava UNICEF-ovu humanitarnu utrku paraolimpijac Deni Černi je rekao: „U djetinjstvu mi se bilo teško nositi s invaliditetom, no srećom imao sam podršku roditelja i okoline pa mislim da mogu reći da je upravo podrška i uključenost djece s teškoćama najvažnija za njihov razvoj. Sport mi je ispunio život, usrećio me i pokazao mi da mogu sve što zaželim - zato želim poručiti svima da se u rujnu virtualno okupe na UNICEF-ovoj Mliječnoj stazi i tako pruže podršku djeci s teškoćama u razvoju! Vjerujte, to je najvažnije!"

U podršku utrci već su se ranije uključile i paraolimpijke Jelena Vuković i Nataša Sobočan.

Među brojnim prijavljenim sudionicima su i udruge koje rade s djecom s teškoćama, osobe s invaliditetom, obitelji i djeca s teškoćama te veliki broj sportaša, umjetnika, televizijskih lica, glumaca i drugih osoba iz javnog života.

Tako je hrvatski tenisač Borna Ćorić pojasnio zašto se pridružuje UNICEF-ovoj humanitarnoj utrci: „Utrka Mliječna staza utrka je zajedništva jer smo svi zajedno dio jednog velikog i plemenitog cilja - podrške djeci s teškoćama. Zato se rado uključujem i ove godine i dajem svoj doprinos stvaranju boljeg, ljepšeg svijeta za svu djecu, a posebnu onu najranjiviju među nama! Zaista vjerujem da teškoće mogu postati mogućnosti ako se svi ujedinimo u podršci i zato pozivam i druge da se prijave kako bismo se u rujnu virtualno družili na Mliječnoj stazi i pomogli da svako dijete dobije priliku koju zaslužuje."

UNICEF-ova utrka će se održavati tijekom 10 dana, od 3. do 12. rujna, a sredstvima prikupljenim na ovogodišnjoj utrci UNICEF će podržati uspostavljanje i proširenje usluga dnevnog boravka i grupne psihosocijalne podrške za djecu s teškoćama te kvalitetnih programa podrške za roditelje djece s teškoćama u područjima s najnižim indeksima razvijenosti, u kojima je dostupnost usluga najmanja.

Budući da je ovogodišnja utrka organizirana s ciljem pružanja podrške djeci s teškoćama, unikatne medalje za sudionike izradila su djeca s teškoćama, uz pomoć njihovih roditelja i terapeuta. Medalje su izrađene u Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom u Zagrebu, a upotpunile su ih ručno pletene vezice izrađene u vukovarskoj udruzi za pomoć roditeljima djece s teškoćama u razvoju Tko se boji sutra još?. Jedinstvene medalje i vezice uključene su u startni paket Zlatna zvijezda kojih je ove godine dostupno ukupno 6000, nakon čega će se sudionici moći prijaviti na utrku uz startni paket Zvijezda koji uključuje pristup utrci kroz aplikaciju i donaciju. Za sve koji zakasne s prijavom uz paket Zlatna zvijezda, u UNICEF-ovom web shopu mogu se kupiti trkaće majice prošlogodišnjih UNICEF-ovih utrka.

Prijavite se na utrku Mliječna staza 2021. na www.mlijecnastaza.hr!

Pratite informacije o Mliječnoj stazi 2021. na službenom Facebook eventu utrke.