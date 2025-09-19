Umjetnica Vesna Pokas otvara izložbu "Krug kvadrata" u Francuskom paviljonu

Izložba je otvorena do 4. listopada, radnim danom od 12 do 18 sati te subotom od 10 do 13 sati.

Zahvaljujući svojem nepogrešivom osjećaju za logiku te osnovne karakteristike zatečena prostora, Vesna Pokas ispravno je osjetila kako se u slučaju Francuskog paviljona radi o interijeru koji uslijed obilja staklenih površina diskretno ali kontinuirano mijenja svoje karakteristike, ovisno o atmosferskim uvjetima oko njega. Isto tako, zapazila je i moćnu dijalektiku što se razvija između postojano simetrične arhitektonske strukture same zgrade te kontinuirano promjenjive asimetrije koju igra sjenki ostvaruje na njezinu tlu. Sve navedeno, dakako, rezultirat će eteričnošću cjelokupna ambijenta.

Eteričnošću koju Vesna Pokas dodatno naglašava posredstvom minimalistički koncipirane instalacije. Na tlo Francuskog paviljona, ispod stropnog svjetlarnika, ona u pravilnom kružnom ritmu raspoređuje šest ovećih staklenih kvadrata, pri čemu će njihove površine nužno emanirati odraze čiji se „sadržaji" mijenjaju u skladu s kretanjem onoga tko ih promatra. Kretanje će, dakle, predstavljati komponentu apsolutno nužnu za cjelovit doživljaj Vesnina ambijenta. I to ne samo promatračevo kretanje, već i kretanje Sunca, ukoliko ga uopće ima. A ukoliko ga nema - bilo zbog oblaka ili pak noćnih uvjeta - i to će rezultirati jednakopravnim ambijentalnim situacijama koje umjetnica također uzima u obzir (iz predgovora Vanje Babića)

BIOGRAFIJA

Vesna Pokas rođena je 1959. godine u Sisku. Interfakultetski studij Akademije likovnih umjetnosti i Filozofskog fakulteta u Zagrebu završila je 1984. godine. Izlaže od 1982. godine.

Nagrade:

1996. Grad - Otok, Dubrovnik

2007. Zagrebački salon, Grand prix

2012. XI Trijenale hrvatskoga kiparstva - priznanje A.I.C.A. - e

Stipendije:

1999. Wiesbaden

2002. Mainz

2010. Dusseldorf