Umjesto zatvaranja proširenje kapaciteta a gradovi šute

Udruga Prijatelji životinja u siječnju je podnijela prijave nadležnom državnom odvjetništvu i Državnom inspektoratu zbog zabrinjavajućeg stanja u skloništu za napuštene životinje tvrtke As-Eko u Šibeniku. Nadzor veterinarske inspekcije razotkrio je niz ozbiljnih nepravilnosti: pretrpavanje kapaciteta, neosiguravanje odgovarajuće veterinarske skrbi za pse, nepoštovanje biosigurnosnih mjera, izostanak sustavne kontrole zdravstvenog stanja, kašnjenja u mikročipiranju i sl. Stoga su Prijatelji životinja upozorili na činjenicu da veliki gradovi godinama izbjegavaju preuzeti punu odgovornost za zbrinjavanje napuštenih i ozlijeđenih životinja sa svojega područja te krenuti u izgradnju i registraciju vlastita gradskog skloništa. Povodom toga, uputili su dopise gradonačelnicima Šibenika i Splita.

U pretrpanim skloništima dolazi do sukoba pasa i smrtnih slučajeva

Navode da je sklonište As-Eko, unatoč nalazu inspekcije da uvjeti smještaja pasa nisu na razini propisanoj zakonom, zatražilo od nadležnog ministarstva povećanje kapaciteta. „Smještanje pasa u sklonište koje nema dovoljan kapacitet izravno dovodi do loših uvjeta držanja, širenja bolesti, sukoba i smrtnih slučajeva među psima i ugrožavanja njihove dobrobiti. To je posljedica dugogodišnjeg sustavnog propusta lokalnih vlasti i izostanka odgovornosti institucija koje godinama toleriraju isti obrazac postupanja", upozorava Snježana Klopotan Kačavenda iz Prijatelja životinja.



2020. utvrđeno da svaki peti pas umire u As-Eku

Ističe da je posebno problematično što je veterinarska inspekcija još 2020. godine utvrdila da u As-Eku umire svaki peti pas, odnosno da je smrtnost pasa znatno veća nego u drugim skloništima: „Šokantno je da ni nakon pet godina u tom skloništu nije ništa bitno promijenjeno. Tko god obavlja djelatnost skloništa mora osigurati primjerenu skrb za svaku pojedinu životinju. Visoka stopa smrtnosti ukazuje na nedostatak zakonski propisanih uvjeta smještaja i osiguravanja zdravstvene i svake druge skrbi za pse. Takvo sklonište treba zatvoriti, a ne širiti kapacitete!"



Gradovi i općine ne kontroliraju uvjete u skloništima

Prijatelji životinja ukazuju da su incidentna skloništa, s višegodišnjim prijavama, očita posljedica kršenja zakona i sklapanja velikoga broja ugovora o zbrinjavanju napuštenih životinja, iako realno temeljem kapaciteta koji posjeduju ne mogu isporučiti uslugu. S druge strane, umjesto da ispune svoju zakonsku obavezu i izgrade vlastita skloništa, lokalne zajednice prebacuju odgovornost na privatne ugovorne partnere, često preopterećene i bez stvarnog nadzora, a posljedice snose životinje.

Zakon o zaštiti životinja jasno propisuje da su jedinice lokalne samouprave odgovorne ne samo za zbrinjavanje napuštenih životinja nego i za sprječavanje njihova nastanka te za uvjete u kojima se životinje drže. To uključuje kontrolu mikročipiranja pasa, financiranje kastracija i edukaciju građana, ali i nadzor nad radom skloništa s kojima imaju sklopljene ugovore. Međutim, naglašavaju Prijatelji životinja, u praksi mnogi gradovi godinama ispunjavaju samo formalni minimum, a to je sklapanje ugovora sa skloništem, bez stvarne kontrole uvjeta u kojima životinje završavaju.



Split i Šibenik bez vlastitih skloništa

Osobito zabrinjava činjenica da veći gradovi poput Splita i Šibenika nemaju vlastita registrirana skloništa, iako za to imaju i zakonsku obavezu i financijske kapacitete. Grad Split, primjerice, napuštene životinje smješta u sklonište As-Eko, dakle, u drugoj županiji, što dodatno otežava provedbu zakona, osobito obavezu da ozlijeđena životinja mora dobiti veterinarsku pomoć najkasnije unutar dva sata od prijave. Takav sustav u praksi je teško provediv i ide na štetu životinja. I Šibenik godinama financira As-Eko umjesto da izgradi i registrira sklonište pod vlastitim nadzorom.



Gradska skloništa su jedino održivo rješenje

Prijatelji životinja ukazuju da gradovi ne mogu dugoročno rješavati problem napuštenih životinja tako da ih izvoze u druga skloništa i druge županije. Zaključuju da je to odgađanje problema koje životinje plaćaju svojim zdravljem i životom: „Gradsko sklonište omogućava nadzor, transparentno trošenje javnog novca, bržu veterinarsku skrb, bolju socijalizaciju životinja i učinkovitije udomljavanje."

Prijave protiv As-Eka, dopisi Šibeniku i Splitu te više informacija o zakonskim obavezama lokalnih zajednica nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.