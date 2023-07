Ultimativni pametni sat za ronioce sa stilom

Među popularnim podvodnim aktivnostima, ronjenje na dah i s bocom nude jednostavan način za istraživanje morskog podvodnog života i otkrivanje tajni velikog plavetnila. Pri spuštanju u tamnije morske dubine, potreban je pametni sat koji poboljšava korisničke rezultate ronjenja, omogućavajući im uživanje u mentalnim i fizičkim dobrobitima te aktivnosti. HUAWEI WATCH Ultimate je vrhunski pametni sat koji je prošao rigorozna testiranja i pregledan je od strane certificirane profesionalne udruge instruktora ronjenja (PADI) kroz stvarne situacije ronjenja. Kao rezultat toga, ovaj sat ima izdržljive mogućnosti i omogućava obilje korisnih funkcija u neoprenskim avanturama.

Otpornost na vodu do 100 metara dubine

Bilo da se radi o ronjenju ili opuštanju na ležernoj plaži, korisnici će uz HUAWEI WATCH Ultimate biti mirni pod vodom svih razumnih dubina . Ono što ga izdvaja od mnoštva ronilačkih pametnih satova dostupnih na tržištu je to što ima vodootpornost na razini do 100 metara i audio mogućnosti. Ovaj ključni aspekt omogućuje roniocima da slobodno ponesu sat u duboke vode znajući da im on može nastaviti pružati vitalne audio informacije i statistiku.

Njegov vodootporan mehanički dizajn i više od 16 vodootpornih struktura omogućavaju mu da izdrži ekstremni pritisak dubokog mora. To se odnosi čak i na rešetke zvučnika i rupe za mikrofon na tijelu sata.

HUAWEI WATCH Ultimate prošao je ISO 22810 standard otpornosti na vodu i EN13319 standardne testove opreme za ronjenje. Prema početnim zapažanjima profesionalnih PADI ronilaca, materijali otporni na ogrebotine i koroziju korišteni u ovom ronilačkom satu pokazali su se vrlo korisnima, posebno u usporedbi s drugim ronilačkim satovima koji pokazuju lošu sliku displeja nakon ogrebotina od opetovane uporabe.

Uz dovoljno vremena za prilagodbu i navigaciju ispod mora korisnici mogu podizati svoje granice i nesmetano otkrivati sve fascinantne tajne podmorja. Zamislite ronjenje uz morske kornjače ili istraživanje skrivenih podvodnih špilja. Sve ovo i više moguće je uz maksimalnu sigurnost i navigaciju koju pruža ovaj pametni sat.

Ispunite ciljeve svojih podvodnih aktivnosti i motivirajte druge oko sebe

Korisnici mogu uživati u pogodnostima sveobuhvatnog profesionalnog ronilačkog računala na svom zapešću kako bi lakše ispunili svoje ciljeve prilikom podvodnih aktivnosti te podijelili svoje statistike s kolegama roniocima u svrhu međusobne motivacije.

Savršen za one koji se žele usredotočiti na usavršavanje svojih ronilačkih sposobnosti dok istovremeno ostaju informirani o svom napretku, zaslon HUAWEI WATCH Ultimate može funkcionirati kao panoramski monitor statistika ronjenja i ostati uvijek uključen. Za razliku od tradicionalnog ronilačkog sata sa zaslonom memorije u pikselima, WATCH Ultimate ima tanji fleksibilni AMOLED zaslon visoke razlučivosti. S jednostavnom 3D rotirajućom krunicom i funkcijskim gumbima, čak i povremeni korisnici mogu jednostavno navigirati kroz većinu značajki u načinu rada za ronjenje, što im omogućuje da se usredotoče na izgradnju samopouzdanja u vodi bez muke sa zbunjujućim kontrolama.

Zamislite da ste na ronjenju s prijateljima. Nakon nekoliko urona u plavetnilo plave vode, vi i vaši kolege ronioci htjeli biste pratiti svoj napredak i postaviti mjerljive ciljeve. Srećom, uz HUAWEI Health App na vašem pametnom satu može bilježiti napredak u ronjenju s jasnim i lako čitljivim informacijama koje motiviraju na daljnja istraživanja.

Kako korisnici napreduju i zaranjaju dublje u nepoznate vode, normalno je da se počinju osjećati pomalo nervozno i klaustrofobično. No, HUAWEI WATCH Ultimate koristi profesionalni model Bühlmannovog algoritmai, omogućujući svima mirnije uživanje i istraživanje dubina oceana. Prema recenzijama PADI-ja, ovaj se model ronilačkog računala intenzivno koristi i ima hvalevrijedan sigurnosni rekord, što ga čini preferiranim izborom među roniocima.

Isto tako, strahovi vezani za gubitak smjera minimizirani su uz ovaj model i njegovu pouzdanu navigaciju.

Navigacija pod vodom može biti izazov, čak i za iskusne ronioce. Ali jedinstvena funkcija snimanja točka WATCH Ultimate ronilačkog sata pomažu korisnicima da praktično zabilježe upute, dok istovremeno djeluje kao precizni kompas. Ova značajka omogućuje korisnicima da ostanu na pravoj ruti i istražuju samopouzdano dok s lakoćom postižu svoje ciljeve prilikom aktivnosti ronjenja ili ronjenja na dah.

Uvijek siguran prije svega

Dok korisnici rone u većim dubinama, sigurnosna upozorenja sata upozoravaju kada se spuštaju prebrzo, osiguravajući da ostanu unutar propisanih sigurnih granica.

S vibracijskim i zvučnim upozorenjima mogu jednostavno pratiti vrijeme i dubinu ronjenja, pazeći da ne ostanu pod vodom predugo ili da ne ideu predaleko. Sat nudi više od 20 različitih kategorija podsjetnika za dubinu i vrijeme putem vibracije i ugrađenog zujača koji emitira zvuk. Ovaj sustav upozorenja testirali su profesionalni ronioci u stvarnim situacijama ronjenja gdje su otkrili da je izvrstan podsjetnik kada su prešli 11 metara. Sat je upozorio ronioce kada su prebrzo izronili i pružio roniocima informacije o sigurnoj brzini izranjanja koju mogu pratiti na zaslonu.

Bilo da podsjeća korisnike da promijene plin u boci ili uspore brzinu izrona, HUAWEI WATCH Ultimate osigurava da se s povjerenjem mogu uhvatiti u koštac sa svim svojim podvodnim aktivnostima, znajući da imaju pouzdanog sigurnog suputnika na svom zapešću.

i Bühlmannov model dekompresije je matematički model (algoritam) koji simulira promjene u tlaku okoline inertnih plinova koji ulaze i izlaze iz ljudskog tijela.