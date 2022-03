Ukrajinski dron doletio do Jaruna i eksplodirao?

U Zagrebu je sinoć oko 23 sata odjeknula snažna eksplozija kojoj je prethodio pad objekta iz zraka, potvrdila je policija. Na mjesto događaja stigla je i specijalna te vojna policija i vatrogasci.

Zasad još nepoznati predmet padom je napravio krater. Pronađena su i dva padobrana. Za sada nema dojava o ozlijeđenim osobama.

Oštećeno je nekoliko parkiranih automobila.

Na terenu su timovi specijalizirani za postupanje kod ovakve vrste događaja te nema razloga za uznemirenost građana, poručili su iz policije.

Više informacija o događaju bit će poznato nakon završenog očevida.

Prema svemu sudeći, doletio je dron iz sovjetske ere, Tu-141 "Strizh" koji nije baš mali... kao što pokazuje njegova fotka.

Pitanja se množe: kako je moguće da je preletio od Ukrajine do Zagreba bez da ga ne sruši netko iz NATO-a, zašto to nisu napravili ako su ga vidjeli (a morali su, jer se radi o ozbiljnoj letjelici) i kako to da ga nije vidjela Hrvatska vojska na svojim radarima.

Jer, da ne zaboravio - mogao je pasti bilo gdje, recimo na studentski dom u blizini i ubiti priličnu količinu ljudi... Plenković mora odgovoriti na sva ova pitanja, koje sada više "nisu teze" nego ozbiljne stvari!