Ukrajina je izabrala novi početak s komičarem

Na pozornici komičar ima lak posao: kao šarmer i provokator lako pridobiva ljude za sebe. Njegovo najvažnije obećanje publici: dobra zabava. Uspjeh mu je zajamčen, predizborno obećanje brzo ispunjeno. U trenutku kada se gledatelji smiju i kada ga slave, komičar je odnio pobjedu. U jednoj TV seriji Volodimir Zelenski je već glumio predsjednika. Sada je to zaista i postao.

Glumac i komičar je u drugom krugu predsjedničkih izbora odnio uvjerljivu pobjedu nad aktualnim predsjednikom Petrom Porošenkom. U izuzetno personaliziranoj i ekstremno polariziranoj predizbornoj kampanji, Porošenko protiv Zelenskog nije imao ni najmanje izgleda. Pritom je mladi izazivač konzekventno izbjegavao istinsku javnu raspravu. Svoje političke stavove tematizirao je samo na rubu i to poprilično nejasno. No zato je Zelenski na pozornici i u društvenim medijima udarao iz svih raspoloživih oružja. On je, prije svega, predizbornu kampanju koristio za obračun sa sustavom Porošenko.

Veliko nezadovoljstvo Porošenkom

A tu je još i rat s ruskim separatistima na istoku Ukrajine. Političko rješenje ovog sukoba nije na vidiku. Nema čak ni napredaka na humanitarnom području. To se odnosi kako na vojnike na frontu, tako i na političke zatvorenike. Kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga Porošenko je doduše pokrenuo neke reforme unutar vojske ali se u međuvremenu pretvorio u nacionalistu i zastupnika tvrde linije što mu je zatvorilo politička vrata koja bi vodila do rješenje krize u Donbasu i Krimu.Njegov uspjeh pokazuje da je promjena moguća ako je većina stanovnika nezadovoljna dosadašnjom politikom. Nakon pet godina Porošenka Ukrajina još uvijek spada među najsiromašnije zemlje Europe. Investicije i dalje izostaju. Pravosuđe nije neovisno. Korupcija i nepotizam su još uvijek sveprisutni. U posljednje vrijeme se i sam Porošenko našao na udaru javnosti zbog korupcijskih skandala koji potresaju njegovu političku okolinu.

Ukrajinci žele nova lica

Sada su svi ti problemi za vratom Zelenskog koji tijekom predizborne kampanje nije skrivao činjenicu da ne posjeduje nikakvo političko iskustvo. No svojim šarmom, duhovitošću ili šaljivim YouTube videima, ova estradna zvijezda neće riješiti probleme. Lako je moguće da će njemu i njegovim sljedbenicima vrlo brzo smijeh zapeti u grlu. Jer obećani novi početak će biti težak i u sebi skriva opasnost potpunog kraha.

Ukrajinci žele nova politička lica. Dosad je Zelenski uspio okupiti mali tim oko sebe. I tek nakon parlamentarnih izbora zakazanih za listopad će biti jasno tko će u budućnosti vladati Ukrajinom. Dotada bi trebalo biti i jasno s kojim to političkim snagama iza leđa Zelenski namjerava vladati Ukrajinom. Za pokojeg sljedbenika Zelenskog bi tu moglo biti velikih razočaranja.

Mnoga pitanja za novog predsjednika

Volodimir Zelenski bi trebao pripaziti da mu pogrešni savezi ne oduzmu elan iz pozitivnog raspoloženja i želje za promjenama koje je njegov izbor oslobodio. Već mu se predbacuje da održava prisne poslovne i privatne veze sa spornim oligarhom Igorom Kolomojskim koji je bio prisiljen pobjeći iz Ukrajine. I postavlja se pitanje kako će se zabavljač Zelenski s vlastitim zabavnjačkim imperijem i investicijskim isprepletenostima s ukrajinskim medijima, odnositi prema ovim pitanjima kada postane predsjednik. Ukrajinci od budućeg predsjednika očekuju odgovore na mnoga pitanja. Zelenski sada mora jasno i glasno reći i djelima dokazati da će kao predsjednik zaista promijeniti sve nabolje.

I u Europi, SAD-u i Kanadi, koji Ukrajinu podupiru na njezinom reformskom putu, žele znati kako dalje. U to spada i očekivanje da će prijenos vlasti teći bez problema i da će oba predsjednička kandidata poštivati ishod izbora. Ukrajinci su po drugi put nakon revolucije na Majdanu inicirali novi politički početak. I na tomu im u svakom slučaju treba čestitati.