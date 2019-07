Ugljikohidrati će nas lakše uspavati

Možda već znate da su ugljikohidrati, jedan od tri makronutrijenata (ostala dva su proteini i masti), prvi izvor energije u tijelu, ali konzumiranje ugljikohidrata, posebno noću, može vam pomoći da brže zaspite,kaže dr. Rizwana Sultana s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Teksas.

"Ugljikohidrati brzo podižu vaš šećer u krvi i pomažu kad treba zaspati", rekla je dr. Sultana.

"Također pojačavaju i vaš triptofan (esencijalna aminokiselina koja dovodi do proizvodnje melatonina, prirodnog hormona koji vam pomaže da zaspite) i razine serotonina", dodaje.

Iako vam ugljikohidrati mogu pomoći da zaspite, postoji nekoliko stvari na koje trebate paziti. "

Morate biti oprezni u konzumiranju ugljikohidrata i odlaska u krevet jer to može dovesti do povećanja tjelesne težine i poremećaja spavanja kao što su apneja, objasnila je. Kako bi to zaobišli, dr. Sultana preporučuje konzumiranje "umjerene količine složenih ugljikohidrata kao što su cjelovite žitarice".