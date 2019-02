Ugljikohidrat koji treba obavezno izbjegavati

Masne naslage oko središnjeg dijela tijela mogu ukazivati na kroničnu upalu u vašem tijelu, što može dovesti do kardivaskularnih bolesti, raka i artirtisa. Najbolji način za borbu protiv upale je održavanje zdrave, uravnotežene prehrane s niskim udjelom šećera, sa što manje prerađene hrane i visokim udjelom bjelančevina, zdravihmasnoća, vitamina i minerala.

Ali čak i ako su vaši obroci puni voća i povrća, masno tkivo oko struka i na leđima zna biti jako "tvrdoglavo". Možda je vrijeme da provjerite unos ugljikohidrata.

Dugi niz godina vjerovalo se da treba smanjiti unos masnoća, ali to je često značilo veći unos ugljikohidrata i procesuirane hrane. Složeni ugljikohidrati poput kvinoje, mahunarki, voća i povrća, zobi i sjemenke veliki su izvor minerala i vitamina. Ugljikohidrati koje trebate smanjiti ili izbaciti iz prehrane su tjestenina, bijela riža, pizze i različita peciva.

Ali dokazano postoji jedan ugljikohidrat koji doprinosi povećanju masnih naslaga - pomfrit.

Istraživanje sa Sveučilišta Harvard objavljeno u časopisu The New England Journal of Medicine, pratilo je stotine ljudi preko četiri godine i njihove prehrambene navike. Ispitanici koji su redovito jeli pomfrit imali su dodatnih 2,26 kilograma na središnjem dijelu tijela.

Problem nije činjenica što su jeli krumpir, nego način na koji je pripremljen. Prženi krumpirići imaju u sebi kemijski spoj akrilamid koji je povezan s rakom u nekoliko studija, piše Forbes. Što povećava rizik od različitih bolesti. Možda će vas ova vijest rastužiti, ali zamijenite pomfrit s kuhanim ili pečenim krumpirom i dodajte manje soli.

Postoji i dobra vijest, ako se odreknete nekih od omiljenih ugljikohidrata možete izgubiti tvrdokorne naslage na trbuhu i leđima, znanost je na vašoj strani. Prema studiji koje je proveo The Endocrine Society, sudionici koji su jeli ograničenu količinu ugljikohidrata imali su 11 posto manje naslaga na trbuhu za razliku od onih koji su jeli strandardnu hranu.