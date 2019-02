Navike koje će vam upropastiti imunološki sustav

Loše navike mogu vas koštati zdravlja, pa evo devet loših navika koje će djelovati loše na vaš imunološki sustav.

Alkohol - alkohol uništava imunološki sustav. Stalno ispijanje alkohola čini vaše tijelo manje sposobno za proizvodnju bijelih krvnih stanica koje uništavaju bakterije i viruse. Čak i jedan dan nakon pijanosti vaše tijelo je slabije u borbi protiv infekcija.

Antibiotici - ometaju dijalog između imunološkog sustava i bakterija, dobro i lošeg u vašem tijelu. Vaše tijelo može brže pobijediti bolest dok uzimate lijekove, ali kad je liječenje prošlo, vaš će imunološki sustav biti još ranjiviji. Uvijek pitajte svog liječnika prije uzimanja antibiotika.

Loš imunološki sustav partnera - ako vaš partner nema dobar imunološki sustav, možete i vi patiti. Istraživanje objavljeno u časopisu Nature Immunology pokazalo je da su parovi koji su živjeli zajedno imali 50 posto manje razlika u svom imunološkom sustavu nego slične osobe u široj populaciji. Ljudi koji žive zajedno imaju isto okruženje i usvajaju slične navike.

Manjak sna - kad spavate vaše tijelo jača imunološki dio sustava koji zna kako najbolje napasti novebakterije, viruse i sl. Međutim, ako spavate malo, vaše tijelo nema dovoljno mogućnosti da se efikasno bori protiv bolesti, pokazuje istraživanje objavljeno u časopisu Pflugers Archiv. Samo šest dana smanjenog sna može spriječiti vaše tijelo da učinkovito koristi zaštitu, i druga istraživanja pokazuju da nedostatak sna može otežati obranu od prehlade. Sedam do osam sati noćnog sna može održati vaš imunološki sustav u dobrom stanju.

Pogrešne masoće - zasićene masnoće stavljaju vaš imunosustav u preveliku brzinu te uzrokuje upale. S druge strane, nezasićene omega-3 kiesline su protuupalne i pomažu da vaše tijelo prepozna određene patogene, objašnjavaju u časopisu Nutrition Journal. Zamijenite obrok govedine s losoom ili tunom.

Pretilost - zbog zdrave težine nećete se samo osjećati fit nego će vaše tijelo biti zaštićenije u borbi protiv bolesti. Pretilost može promijeniti broj bijelih krvnih stanica. Salo na trbuhu i oko organa može utjecati na vaš imunološki sustav puno više nego na drugim mjestima.

Sjedenje - nedostatak vježbanja može produljiti vrijeme bolesti. Infekcije gornjeg respiratornog sustava trajale su dulje kod ispitanika koji su vježbali jednom tjedno ili dulje. Ispitanici koji su vježbali pet puta na tjedan kraće su bili bolesni, pokazuje studija u časospisuBritish Journal of Sports Medicine. Svakodnevno umjereno vježbanje i brza šetnja tijekom pauze na poslu svakako mogu pomoći vašem zdravlju.

Stres - stalni rokovi mogu uzrokovati trajnu štetu, ali ako prestanete razmišljati o poslu nakon posla, možete se sačuvati od bolesti. Stres može oštetiti vaše tijelo, pogotovo ako je kroničan. Na primjer, ljudi koji prolaze kroz dugotrajni stres imaju veći rizik od razvijanja prehlade, pokazuje istraživanje objavljeno u Proceedings of the National Academy of Sciences.

Usamljenost - usamljenost stavlja vaše tijelo u borbeni stav pokazuje istraživanje objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Petogodišnje istraživanje pokazuje da kod osjećaja usamljenosti raste horomon noradrenalin. Tijekom kriza noradrenalin potiče proizvodnju bijelih krvnih stanica koje se bore protiv rana. Međutim, taj proces zaustavlja dio imunološkog sustava koji se bori protiv virusa. Ako seosjećate loše i usamljeno, nazovite prijatelja za kavu ili nazovite voljenu osobu za podršku. Ne propustite se ponovno povezati s ljudima kada ste usamljeni.