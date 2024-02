Udruga Domino i The British Museum ponovno u suradnji u projektu Tragovima drugih

Udruga Domino s partnerom Muzejem grada Zagreba provodi projekt "Tragovima drugih" u suradnji s British Museumom iz Londona o uključivanju queer povijesti u muzejskim postavima. Radi se o projektu čiji je cilj istražiti primjere dobre prakse na temu uključivosti LGBTQ+ povijesti u muzejskim programima i postavima, nastavno na veliku i uspješnu izložbu The British Museuma "Desire, Love, Identity: Exploring LGBTQ Histories" koja je održana 2017. godine. Izložba je tada imala velik odaziv i odjek u javnosti, ostvarila je turneje u više britanskih institucija, a danas je u okviru stalnog postava Muzeja prisutna kroz 15 izložbenih predmeta, od kojih je primjerice skulptura ljubavnika ili ljubavnica "The Ain Sakhri Lovers" stara oko 11000 godina i najstariji je poznati prikaz ljubavnog para. Prolazeći kroz različita povijesna razdoblja i kulture, od antičke Grčke i Rima, Egipta, Mezopotamije, srednjovjekovne Europe i dalje u The British Museumu, postaje vidljivije da žudnja i ljubav nikada nisu marile za društveno normirane granice.

Trenutno predstavnici udruge Domino i Muzeja grada Zagreba borave u Londonu gdje s predstavnicima The British Museuma razvijaju modele stvaranja sličnog kustoskog projekta u muzejima u Zagrebu i diljem Hrvatske. Projekt uključuje nekoliko edukacija za domaće kustose te set aktivnosti uključivanja lokalnih zajednica u realizaciju stvaranja interaktivne mape kroz muzejske stalne postave (i funduse) koja bi posebnu pažnju usmjerila na one radove koji imaju povezanost s queer kulturom i artom. Producentice udruge Domino i predstavnice Muzeja grada Zagreba, koje su trenutno gošće The British Museuma u Londonu, posebno se dojmilo LGBTQ+ vodstvo kroz muzejske postave uz intrigantne interpretacije te veliko poznavanje povijesti umjetnosti i zbirki, jer je otvorilo nove poglede i na predmete koji su dio Desire, Love, Identity ture kroz The British Museum, ali i na one koji (još) nisu službeno uključeni u spomenutu izložbu.

S obzirom na to da je LGBTQ+ povijest u Hrvatskoj mahom nevidljiva u muzejskim stalnim postavima i/ili kolekcijama, projekt kulturne razmjene s The British Museumom "Tragovima drugih", a u partnerstvu s Muzejem grada Zagreba, nastoji postaviti uvjete i otvoriti vrata ka skorom pokretanju LGBTQ+ zbirki u hrvatskim muzejima, kao i potaknuti istraživanja i nova čitanja već postojećih muzejskih kolekcija.

Udruga Domino uspješno surađuje s The British Museumom od 2017. godine i pripremanja izložbe "Erotika i snovi Edo perioda" koja je prvi put u Hrvatskoj izložila 200-njak shungi, japanskih erotskih crteža iz Edo perioda. Ta suradnja se nastavila s edukacijama koje su stručnjaci iz The British Museuma proveli u Hrvatskoj za domaće kustose. Razvijanje novih metoda čitanja muzejskih fundusa i stalnih postava kroz queer prizmu nastavak je ove vrijedne suradnje i partnerskog odnosa udruge Domino i The British Museuma.