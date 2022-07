Udomimo pse, situacija u Dubrovniku jos alarmantnija

Nakon što su volonteri neregistriranog azila na Žarkovici prijavili grozno stanje u kojemu se nalaze psi kojima pomažu, veterinarska inspekcija došla je u nadzor i donijela rješenje da se svih 200 pasa mora izmjestiti u roku od 15 dana, što ističe ovaj tjedan. Udruge za zaštitu životinja i građani rastuženi su informacijama koje svakodnevno pristižu o stanju pasa sa Žarkovice, gdje nema nikakvih uvjeta za skrb o psima.

Volonteri Udruge Pobjede iz Osijeka otišli su u Dubrovnik i, uz logističku pomoć skloništa Prijatelji iz Čakovca i udruge Prijatelji životinja, u 10 dana fotografirali i evidentirali sve pse na Žarkovici, što je uključilo status svakoga psa u odnosu na mikročipiranje i kastraciju, procjenu potrebe za veterinarskim intervencijama i čišćenje od unutarnjih i vanjskih parazita. Fotografije i podaci o svim psima dostupni su na www.adopt-zarkovica.eu na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

„Prema evidenciji, od pobrojanih pasa, blizu 50 % njih nije kastrirano, a gotovo 40 % treba liječenje. Samo 40 % pasa označeno je mikročipom. Grad Dubrovnik desetljećima nije ispunjavao svoje zakonske obaveze, a s druge strane, psi su na Žarkovici zbrinjavani neadekvatno i nije im bila pružena potrebna veterinarska skrb. Nekontrolirano su se razmnožavali, o čemu svjedoče nova legla štenaca rođenih na Žarkovici. Volonteri tvrde da su se zdravi psi zarazili lišmaniozom i umirali, iako se bolest uspješno tretira i lako se spriječi zaraza. Tri psa teškog zdravstvenog stanja umrla su i nisu dočekala spas", kažu Prijatelji životinja i ponavljaju da je situacija alarmantna i da svi psi hitno trebaju udomljavanje.

Volonteri s terena dojavljuju da najstariji psi tijekom čak 10 godina na Žarkovici gotovo da nisu oglašavani za udomljavanje, a nisu postojale ni pravilne evidencije o kastraciji, liječenju i smrtnosti. Poručuju: „Da se prestalo prihvaćati nove pse, puno bi se ranije uočio problem, a ovako se godinama skrivao pod tepih." Psi trenutačno pate na više od 40 Celzijusovih stupnjeva pijući vruću vodu iz cisterni. Ta izmučena ali ujedno divna bića trebaju što prije dom.

Psi sada dobivaju veterinarsku skrb i priprema ih se za udomljavanje. Volonteri pozivaju sve da posjete www.adopt-zarkovica.eu, prošire njihove dirljive priče i pozovu sve koji mogu da se jave za udomljavanje ili privremeni smještaj. Grad Dubrovnik preuzeo je odgovornost i brigu za sve pse do udomljenja te će pomoći s liječenjem i kod udomitelja.

Iskustvo pomoći psima Ivana Crnoja iz Udruge Pobjede opisala je kao iznimno iscrpljujuće: „10 dana smo na Žarkovici, u dubrovačkome azilu. 10 najumornijih dana moga života. Ni preuzimanje našega azila prije 12 godina, ni 700 pasa spašenih iz Gunje, ništa me ovoliko nije umorilo. Tada sam imala kontrolu, ovdje je nisam imala. I da biste me razumjeli u potpunosti - nisu psi ti koji su me umorili, ta zbog njih sam i došla, ne! Umorili su me, kao i obično ljudi, oni s kojima je iznimno teško bilo pronaći zajednički jezik da bi se pomoć uopće organizirala i od kojih sam, iskreno, očekivala više."

„U ovom trenutku gore ima dvadesetak pasa koje ne možemo uloviti, nekolicina njih teško bolesnih i od sutra krećemo u traženje pomoći za njihovo hvatanje jer ćemo i njihovu smrt dočekati ne bude li im se hitno pomoglo. Potrebna je pomoć u volontiranju, a najveća pomoć je upravo u udomljavanju. Zahvaljujemo udrugama, skloništima i građanima koji su pružili pomoć te pozivamo sve da se jave i pomognu u spašavanju tih pasa", navodi Aleksandra Hampamer iz Skloništa Prijatelji iz Čakovca.

Dodaje i apelira: „Mi noćima ne spavamo od svega što je do nas došlo i što smo sami vidjeli i čemu smo sami svjedočili, ali pokušavamo i dalje zadržati fokus na ovome što nam je jedino bitno - u što kraćem roku spasiti sve pse sa Žarkovice."

Iz udruga zaključuju: „Ako svi budemo na strani pasa, onda možemo izvesti čudo!"

Pozivaju se svi da posjete web-stranicu www.adopt-zarkovica.eu te stranice na Facebooku Adopt Zarkovica Dogs i Instagramu AdoptZarkovica.