Ultre nema, Forestlanda ima

"Zadržali smo originalni datum pa će se festival održati od 17. do 19. srpnja, kao što smo i planirali. tum pa će se festival održati od 17. do 19. srpnja, kao što smo i planirali. Znate, godinu dana radite, planirate, stvarate i onda se dogodi nešto nepredvidivo poput situacije u kojoj smo se našli i sve padne u vodu. Prvo smo bili u šoku, jer s proglašenjem pandemije počeli su nestajati sponzori. Otkazi sponzora, partnera, Turističke zajednice su ukinule sufinanciranja, sve ono na što se računalo je nestalo doslovno preko noći", kaže jedan od organizatora Krešimir Biškup.

Teška situacija, bez sponzora, a i bez naznake kad će karantena završiti, nije ih pokolebala u planiranju.

"Odlučili smo stisnuti zube, kreirati najbolje moguće rješenje u najtežoj situaciji. Hrvatskoj treba pozitivna nota, treba nam nešto što će nam skrenuti misli s negativne situacije i nepredvidive budućnosti. Odlučili smo napraviti festival usprkos desetina otkazanih, odgođenih i ugašenih događaja. U ovom trenutku gotovo svi su otkazani, svi festivali stranih promotora neće se održati, neki koji su planirani za kraj ljeta, u organizaciji domaćih ekipa, sramežljivo se bore i razmišljaju što će i kako će. Realno, nitko ne zna što će biti kroz mjesec, dva, situacija je sada povoljna, a mi se nadamo da će takva i ostati. Kako će izgledati festival? Držimo da će svi poštivati mjere HZJZ, preporuke i brinuti se prvenstveno za sebe kroz dezinfekciju, socijalnu udaljenosti i odgovornost, no neće se puno toga promijeniti za one koji su radili sve po "PS-u" već i ranije. Smatram da će sve biti ok!", optimističan je Biškup.

Naravno, iako karantene nema, neke preporuke Nacionalnog stožera postoje. Tome će se prilagoditi i Forestland 2020.

"Pridržavat ćemo se svih mjera, od kontrola ulaza, propisane udaljenosti, dezinfekcije, edukacija i preporuka za nošenje maski, pa do promjena nekih društvenih aktivnosti koje smo planirali. Bazena nema ove godine, jezero je blizu, no preporuke su i naše da se ne ostvaruje bliski kontakt. Zip line se planira, no s dezinfekcijom opreme između korisnika. Iznimno je bio atraktivan u 2019. i za sad se planira ponovno", kaže organizator, no dodaje da je sve iznimno teško planirati. Pomalo se čini da odluka da organiziraju festival u šumi pokraj Čakovca graniči s ludom hrabrošću koju nisu imali ni kudikamo veći festivali u svijetu.

"Ove godine, s otkazom sponzora, ukidanjem letova, pandemijom, blokadama granica, potresom u Zagrebu koji se osjetio i kod nas, odluka je apsolutno luda. Jesmo li mi isto ludi jer želimo održati tračak nade za dobar rave? Vjerojatno jesmo. Prkosni smo od prve godine kad smo odlučili raditi festival, od treće kad smo preselili i od svake iduće jer smo svakim bookingom, razvojem, partnerom i posjetiteljem rasli usprkos mnogima. Forestland festival mladenački je bunt koji je zdrav za zajednicu i kakav treba postojati u što većem obimu", kaže Biškup.

Što se njega samoga tiče karantenu je proveo, kako sam govori, u stresu, na trčanju, biciklu, na laptopu, mobitelu i pregovorima.

"Nisam znao koliko planova može postojati za event, otkazivanje, održavanje, skalirano i smanjeno održavanje, odgoda na kolovoz, rujan, u zatvoren prostor na jesen, napravili smo back-up plan za back-up plan. I onda još malo stresa za kraj. Ono što je super bilo su bili brojni streamovi artista, prikazivanje live videa, snimaka, događaji on-line što je pridonijelo razvoju zajednice."

Održavanje festivala već je najavljeno na mrežama i odaziv je, kažu organizatori odličan.

Ljudima nedostaje zabave, pozitivnih misli i tema, kažu nam, a mladi zasigurno trebaju ispušni ventil, barem ovdje, na sjeveru Hrvatske, govore.

Ova pritekla tri mjeseca karantene bila su težak mentalni okov svima, napominju.

U tom smislu, festival pod razumnim mjerama opreza dobro će doći. Zasad se još ne zna line up DJ-a koji će nastupiti, ali se zna da će ih biti više iz regije.

"Imamo dvije engleske fraze koje koristimo ove godine, ali ću ih prevesti - volimo domaće i najbolje iz regije. Takav će biti i popis sudionika na festivalu, ali neka veća imena još vam ne možemo otkriti, moglo bi biti jako žestoko ovog ljeta u šumici!", kaže Biškup, ponosan na to što je Forestland izrastao iz entuzijazma nekolicine prijatelja do poznatog festivala.

"Ogroman je trud, ali još veći ponos. Trenutno smo jedini najavljeni festival u Europi za ovo ljeto. Teško možemo biti ponosniji!" i dodaje da ih je ipak malo strah ovog posebnog izdanja koronavirus-festivala.

"Naravno da je, ali to je i čar svega, biti prvi, novi, drugačiji, poseban. Izazov je u radu, stvaranju i kreiranju novog iskustva, pozitivnih misli i dobre atmosfere."

Za kraj organizatori Forestlanda pozivaju da se dođe na njihov festival.

"Brinite se za sebe i svoje, budite odgovorni za prirodu, bližnje, dođite na odličan rave, party, festival. Podržite lokalno, najbolje iz regije i domaće. Ostanite u Hrvatskoj i dođite na godišnji odmor na Sjever, u Međimurje na Forestland!"

A kako je bilo prošlo ljeto?

Forestland je festival koji se održava dva puta godišnje, pa tako imamo Ljetni i Zimski Forestland. Ljetni Forestland održava se usred kukuruzišta i šume, a iz ograđenog područja put vodi u prostor za kampiranje.

Cijela priča počela je 2013. kada skupina Međimuraca nije mogla otići na splitsku Ultru - festival elektronske glazbe. Sami su organizirali privatnu feštu - donijeli su zvučnike i pojačala, a prijatelje su pozvali putem društvenih mreža. Tako su došli na ideju da naprave Forestland.