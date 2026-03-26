U subotu akcija Udomljavanje je fora

Nova akcija „Udomljavanje je fora" održat će se na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u subotu 28. ožujka 2026. godine od 10 do 14 sati. Akciju organiziraju Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje te Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu, a na događanju će im se pridružiti i udruga Prijatelji životinja. Građani će dobivati korisne informacije i savjete o udomljavanju pasa i mačaka te će se predstaviti i nekoliko njuškica koje traže dom.

Ovaj put akcija nosi poruku: „Najbolji trenutak za udomljavanje ljubimca - baš svaki!" „Tom porukom želi se potaknuti javnost da umjesto kupnje životinja odabere udomljavanje. Udomljavanje sa sobom nosi brojne prednosti: životinje koje čekaju dom već su dobile veterinarsku skrb, a među njima se mogu pronaći psi i mačke različite dobi, veličina, boja i karaktera. Osim što se čini nesebično, plemenito, humano i društveno odgovorno djelo, udomljavanjem se dobiva i odan prijatelj te bezuvjetna ljubav i zahvalnost", ističu Prijatelji životinja.

Udomljavanje umjesto kupnje spašava živote

Trenutačno u zagrebačkom Skloništu udomljavanje čeka stotinu pasa i trideset mačaka. I diljem Hrvatske skloništa su puna napuštenih životinja. Stoga se pozivaju građani da ne kupuju životinje, već da udome psa ili mačku i tako spase život toj životinji i onoj koja će doći na upražnjeno mjesto u skloništu. Svaki građanin Hrvatske može posjetiti lokalno sklonište i pomoći udomljavanjem ili, ako nema uvjete za to, volontiranjem. Također, svi mogu pomoći dijeljenjem fotografija i opisa životinja koje traže dom.



Kastracijom do smanjenja napuštenih životinja

U skloništima su životinje već mikročipirane i, što je još važnije, kastrirane. Prijatelji životinja ukazuju da se priljev napuštenih životinja može prekinuti upravo kastracijom, mjerom koja trajno sprječava neželjena legla i smanjuje broj životinja koje završavaju na ulici ili u skloništu: „Kastracijom se sprječava i psihička patnja životinja zbog nemogućnosti zadovoljavanja njihovih prirodnih nagona, kao i nastanak raznih bolesti. Operacija je jednostavna, obavlja se rutinski i životinje već nakon nekoliko sati mogu sve samostalno obavljati. Kastracijom mužjaka i ženki pasa i mačaka građani ujedno ispunjavaju zakonsku obavezu kontrole razmnožavanja životinja o kojima skrbe."



Kontrola mikročipiranja pasa, financiranje kastracija i edukacija

Grad Zagreb i ove godine subvencionira kastraciju vlasničkih pasa, a dobrih primjera financiranja kastracije pasa i mačaka ima i u drugim dijelovima Hrvatske. Neki od njih financiraju kompletan iznos kastracije, a neki djelomično. Provedba Zakona o zaštiti životinja od strane lokalnih zajednica, što uključuje kontrolu mikročipiranja pasa obilaskom svih kućanstava, kastracije pasa i mačaka te redovitu edukaciju, ključna je u rješavanju problema napuštanja životinja zbog neodgovornih skrbnika.

Potiču se svi da saznaju kako sve mogu pomoći najbližem skloništu i njihovim četveronožnim stanovnicima te da tako i sami budu dio akcije „Udomljavanje je fora". Više informacija o udomljavanju životinja može se naći na www.prijatelji-zivotinja.hr.