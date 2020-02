U ožujku kreću prve Nagrade Dokumetar

U zagrebačkom Dokukinu KIC 13. ožujka održat će se prve Nagrade Dokumetar, posvećene valorizaciji godišnje produkcije hrvatskog dokumentarnog filma. Premijerno izdanje Nagrada Dokumetar donosi službene nominacije u četiri zasebne kategorije: najbolji dokumentarni film, najbolja režija, najbolja fotografija te najbolja montaža.

U razmatranje su uzeta sva hrvatska filmska ostvarenja sa svjetskom premijerom od 1.9.2018. do 31.8.2019. godine.

Cilj Nagrada Dokumetar povećanje je vidljivosti domaće dokumentaristike u medijima te u široj javnosti, a istovjetnu misiju kao organizator pokušava provoditi i portal Dokumentarni.net od početka svojeg djelovanja, 2013. godine.

Dokumetar za najbolji hrvatski dokumentarni film 2019. godine dodijelit će žiri redakcije portala Dokumentarni.net (Janko Heidl, Iva Rosandić, Ivan Laić, Marko Stojiljković i Hrvoje Krstičević), a među tri nomirana dokumentarca našli su se "Mačka je uvijek ženska" (Kreativni sindikat, 2019.) Martine Meštrović i Tanje Vujasinović, "Susjedi" (Gral Film, 2019.) Tomislava Žaje te "Tusta" (Factum / Wake Up Films / Award Film & Video / Zagreb film; 2019.) Andreja Korovljeva.

U kategoriji najbolje režije nominirani su Dana Budisavljević ("Dnevnik Diane Budisavljević", 2019.; Hulahop / December / This and That Productions), Goran Dević ("Na vodi", 2019.; Petnaesta umjetnost) te Martina Meštrović i Tanja Vujasinović ("Mačka je uvijek ženska"). Pripadajući žiri sačinjavaju filmski kritičari Vladan Petković i Nino Kovačić, odnosno redateljica Katarina Zrinka Matijević.

Za titulu najboljeg hrvatskog dokumentarnog direktora fotografije u 2019. godini borit će se Damian Nenadić ("Na vodi"), Boris Poljak ("Još jedan odlazak", 2019.; Udruga REA) i Jasenko Rasol ("Susjedi"). Pobjednika ove konkurencije odlučivat će žiri članova Hrvatske udruge filmskih snimatelja (Mario Sablić, Branko Linta, Silvestar Kolbas, Goran Mećava, Željko Sarić i Damir Kudin).

Strukovni dio ovogodišnjih Nagrada Dokumetar zatvaraju pojedinci nominirani u kategoriji najbolje montaže - redom Iva Kraljević ("Mačka je uvijek ženska"), Vanja Siruček i Jan Klemsche ("Na vodi") te Davor Švaić ("Susjedi"). Ovdje će o najboljem vijećati žiri sastavljen od članova Hrvatskog društva filmskih djelatnika (Hrvoslava Brkušić, Mislav Muretić i Alfons Jan Čerfalvi).

Nagrade Dokumetar organiziraju udruga Dokumetar i portal Dokumentarni.net uz pokroviteljstvo Gradske skupštine Grada Zagreba. Partneri su Restart, Dokukino KIC, Hrvatsko društvo filmskih djelatnika i Hrvatska udruga filmskih snimatelja. Događaj medijski pokrivaju Kulturpunkt.hr, Ravno do dna, Radio Student, Vox Feminae i Ziher.hr.

Opširnije informacije doznajte na službenoj stranici Nagrada Dokumetar - www.nagradedokumetar.net.