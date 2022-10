David Bowie jedan je od najistaknutijih umjetnika 20. stoljeća, a spada među one koji su transformirali način na koji gledamo i razumijemo ne samo glazbu, nego i umjetnost, popularnu kulturu, pa čak i svijet. Tijekom karijere često je mijenjao lica - od 1960-ih naovamo bio je Major Tom, Aladdin Sane, The Thin White Duke, a lik u čijem je kostimu postao globalni fenomen na pozornicu je stupio prije točno pedeset godina. Riječ je o Ziggyju Stardustu, protagonistu Bowiejeva petog studijskog albuma The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars - androginom, biseksualnom izvanzemaljcu koji je poslan na Zemlju kako bi je spasio od galopirajuće apokalipse.

Povodom ove obljetnice u Kinu Kinoteka kreće „Galaksija Bowie", tematski ciklus koji će tijekom listopada i studenog kroz 27 filmskih naslova, okrugli stol i završni koncert istražiti Bowiejevu isprepletenost s kinematografijom. Ciklus «Galaksija Bowie» sastoji se od filmova u kojima je Bowie glumio, kao što su Čovjek koji je pao na Zemlju (1976), Običan žigolo (1978) i Sretan Božić, gospodine Lawrence (1983). Uključuje filmove za koje je skladao glazbu (Ljudi mačke, 1982, Potpuni početnici, 1986) i one koji koriste njegovu glazbu (Moulin Rouge!, 2001, Panika pod morem, 2006).

Gledat ćemo filmove koje Bowie navodi kao inspiraciju (Kabinet doktora Caligarija, 1920, 2001: Odiseja u svemiru, Paklena naranča), kao i one inspirirane njegovom estetikom (The Rocky Horror Picture Show, 1975, Orlando, 1992). Ciklus uključuje čak i filmove na koje je Bowie izvršio veliki utjecaj time što je u njima odbio sudjelovati - Zlatni baršun (1998) i Trainspotting (1996).

Ciklus kreće u utorak, 4. listopada projekcijom dokumentarnog filma Moonage Daydream Bretta Morgena, nakon čega slijedi okrugli stol na kojem će o fenomenu Bowie razgovarati Tomislav Brlek i Tatjana Jukić, uz moderaturu Željka Luketića.

Ciklus završava 26. studenog koncertom Žive Vode, koja će izvesti obrade Bowiejevih hitova.

Više informacija o programu dostupno je u programskoj knjižici te na web stranici kina Kinoteka www.kinokinoteka.hr