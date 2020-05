Trumpov tweet - fakenews?

Američki predsjednik Donald Trump optužuje društvene mreže i osobito njegov omiljeni Twetter kako "potpuno ograničavaju slobodu govora". Zato želi postaviti stroža pravila za takve platforme tako da je odmah u Bijeloj kući potpisao dekret kojim se mijenjaju i dodaju odredbe koje su poznate kao Sekcija 230. To je zapravo dio zakona iz 1996. i prema njemu su i online-službe imale sličan status telefonskoj kompaniji: kao što ona nije odgovorna ako netko preko telefona čini kazneno djelo, tako i te službe načelno nisu odgovorne za komentare i sadržaje koje tamo postavljaju korisnici.

Ali to nije sasvim jasno određeno: one time nisu materijalno odgovorne, ali nisu posve nevine ako se sadržajima krši zakon. Tu je onda problem i neistinitih tvrdnji - i tu je ovog utorka i američki predsjednik postao "žrtvom" opreza Twittera prema onome što on piše. Povod golemoj srdžbi Trumpa je bila opaska socijalne mreže pod porukama američkog predsjednika u kojima on tvrdi kako glasovanje pismom na izborima vodi masovnoj izbornoj prevari. Twitter je tu Trumpovu poruku procijenio "netočnom i neosnovanom" i dodao link koji činjenicama potkrepljuje kako ta Trumpova tvrdnja nije istinita.

Nakon toga je Trump optužio Twitter kako želi utjecati na ishod američkih predsjedničkih izbora ovog studenog. U srijedu je još povrh toga dodao kako političari Republikanaca imaju osjećaj da "socijalne mreže i platforme žele potpuno ušutkati konzervativne glasove" i najavio kako ćemo ih "ili oštrije regulirati ili ih zatvoriti prije nego što to dopustimo", piše Trump na Twitteru.

Twitter je izrazio sumnju u istinitost Trumpove tvrdnje

Američki ministar pravosuđa William Barr objašnjava kako ta sporna Sekcija 230 neće biti ukinuta, ali će se tu postaviti dodatna pravila. Trump u svojoj srdžbi upozorava kako se tu radi o "zaštiti slobode govora i demokracije" i kako su velike platforme stekle "moć koju nitko ne nadzire" u cenzuri komunikacije među ljudima. Optužuje ih kako žele potisnuti mišljenja "koja im se ne sviđaju". "Mi to ne možemo dozvoliti. Ta cenzura i utjecaj je prijetnja za slobodu", tvrdi predsjednik.

No sve to zapravo još više komplicira situaciju i u pravnom smislu: ove Trumpove tvrdnje zapravo znače kako te platforme ipak već i tom svojom "cenzurom" jesu odgovorne za navode i sadržaje koje se tamo postavlja što onda znači i da mogu biti tužene za ono što se tamo postavlja. No američki predsjednik nije poznat po sklonosti upuštati se u detalje svojih odluka: kaže kako je svjestan da bi moglo biti i tužbi protiv njegovih postupaka, ali je odlučan ustrajati u svojoj odluci: "Nama je dosta toga", poručuje Trump.