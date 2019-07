Trijumf hrvatskog filma unatoč oluji u Motovunu

U Motovunu se prošle večeri tražila karta više kao rijetko dosad, pogotovo kad je u pitanju domaći film. Publika je s oduševljenjem pozdravila ekipu filmaDnevnik Diane Budisavljević, koji je zbog velikog interesa prebačen u veće kino Trg. Na rasprodanoj projekciji gledatelji su sjedili i na podu te na svakom raspoloživom kutku krcatog trga i netremice pratili ovo tužno i mučno svjedočanstvo iz najcrnjih vremena Drugog svjetskog rata. Redateljica Dana Budisavljević, nekadašnja članica motovunskog tima, oduševljena okupljenim mnoštvom izjavila je: "Počela sam ovdje kao prodavačica karata i voditeljica volontera, no jednom sam prestala biti dio tima u Motovunu kako bih 10 godina kasnije pobijedila u Puli. Stajati na ovoj pozornici moj je motovunski san."

To je bio san i drugog člana motovunskog tima Andreja Korovljeva koji je na ovom festivalu upriličio dugo očekivanu svjetsku premijeru svog dokumentarnog filma Tusta o preminulom frontmenu grupe KUD Idijoti. Početak projekcije omela je velika oluja koja se nadvila nad motovunskim brdom. No, nakon smirivanja vremenske situacije i uz velike napore organizatora, entuzijastična publika vratila se na Trg u istom broju te u emotivnoj atmosferi usprkos kiši odgledala film. "Pokazalo se ispravnim napraviti premijeru u Motovunu uz ovakvu izdržljivu publiku, a to je sigurno i ono što bi Tusta volio", obratio se redatelj Andrej Korovljev gledateljima koji su doprinijeli ovoj sjajnoj večeri za hrvatski film.

Veliki doprinos hrvatskom filmu dao je i snimateljski doajen Živko Zalar, kojem je na prigodnoj svečanosti dodijeljena nagrada 50 godina za pola stoljeća djelovanja iza kamere. Za sve to vrijeme surađivao je sa svim najvažnijim hrvatskim te redateljima iz bivše Jugoslavije, a posebno s pripadnicima tzv. praške škole. "Film je rješavanje problema i kao što ljudi vole rješavati križaljke, ja volim rješavati filmske probleme", objasnio je u Motovunu Zalar.

Sjajne filmske križaljke donio je ove godine i popularni program Motovunski kratki za čijeg je pobjednika proglašen iranski film Tetovaža, priča o djevojci koja upada u ralje iranske birokracije nakon što joj pri obnovi vozačke dozvole primijete tetovažu. Nagrađen je hrabar i važan film o ženi koja postaje zatočenica apsurdnog sustava, obrazložio je žiri.

Kako je glavnu nagradu odnio neeuropski film, nominaciju za Europsku filmsku nagradu, čiji je partner od ove godine Motovun Film Festival, žiri je dodijelio češkom filmu Rekonstrukcija, priči o tinejdžeru koji čeka suđenje u maloljetničkom pritvoru zbog ubojstva beskućnika. Film nas istodobno potiče na simpatiju prema protagonistu te nas ostavlja bez riječi na kraju, smatra žiri. Posebno priznanje dobio je libanonsko-sirijski film Aziza.

Performansom Siniše Labrovića nastavljen je i program Populizam za početnike. Labrović je na motovunskom trgu gotovo osam sati ponavljao na engleskom jeziku rečenicu "činim to zbog vas, moj voljeni narode". Publika je u prolazu bodrila ili provocirala Labrovića, a poneki su s njim i ponavljali rečenicu. Uzbudljivi dan i noć u Motovunu završeni su velikim tulumom u režiji DJ-a Marija Kovača.

Posljednji dan festivala na rasporedu je, između ostalog, i proglašenje pobjednika festivala te projekcija kanadskog hit filma Žena moga brata. U 23:30 će u Kinu Billy biti prikazana druga projekcija filma Tusta za sve oni koji nisu mogli prisustvovati svjetskoj premijeri dan prije. Na Trgu, koji je preimenovan u Checkpoint Karlovačko, najavljenom Jeboton Ansamblupridružit će se bend Saša 21 čiji je nastup prethodne večeri bio odgođen zbog tehničkih problema uzrokovanih olujom. Koncertima i tulumom do zore bit će tako zatvoreno 22. izdanje Motovun Film Festivala.