Tri najgora izvora ugljikohidrata

Ugljikohidrati su, kao što već jako dobro znamo, temeljni dio naše prehrane i osiguravaju energiju za naše dnevne aktivnosti. Međutim, nisu svi ugljikohidrati jednaki.

Neki od njih, često nazivani "najgorim ugljikohidratima", mogu imati štetne učinke na naše zdravlje, osobito ako se konzumiraju prekomjerno. Ti ugljikohidrati su obično rafinirani i prerađeni te im nedostaju esencijalni hranjivi sastojci i vlakna.

Osim toga, prekomjerna konzumacija određenih izvora ugljikohidrata povezana je s debljanjem, osobito u središnjem dijelu tijela, i povećanim rizikom od srčanih problema. Liječnica dr. Sarah Bonza istaknula je nekoliko namirnica koje trebamo ograničiti ako želimo izbjeći salo na trbuhu i probleme sa srcem.

Bijeli kruh - bijeli je kruh popularan zbog svoje svestranosti. Međutim, njegov visoki glikemijski indeks može uzrokovati brze skokove razine šećera u krvi, što dovodi do povećane gladi i mogućeg prejedanja. Štoviše, redovita konzumacija bijelog kruha povezana je s nakupljanjem visceralne masnoće, što je povezano s raznim zdravstvenim rizicima, uključujući dijabetes tipa 2 i kardiovaskularne probleme. "Bijeli kruh napravljen je od rafiniranog brašna koje ne sadrži vlakna ili druge esencijalne hranjive tvari te može povećati razinu šećera u krvi, što dovodi do inzulinske rezistencije. To može rezultirati debljanjem i kardiovaskularnim problemima", kaže Bonza za SheFinds.

Ultra-prerađene grickalice - svi volimo grickalice, ali istina je da njihova praktičnost loše utječe na naše zdravlje. Od čipsa do kolača i slatkiša, ove poslastice često su ukusne zbog visokih razina šećera, nezdravih masnoća, soli i aditiva za poboljšanje okusa i roka trajanja. Štoviše, pretjerani unos rafiniranih šećera i nezdravih masnoća, koje se nalaze u ultra-prerađenim grickalicama, može dovesti do inzulinske rezistencije, upale te povišene razine kolesterola i triglicerida, što su sve faktori rizika za srčane bolesti.

Žitarice s visokim udjelom šećera - žitarice s visokim udjelom šećera često se reklamiraju kao ukusne opcije za doručak, za brz i praktičan obrok. Ove žitarice obično su pune dodanih šećera radi poboljšanja okusa i privlačnosti, ali često im nedostaju važne hranjive tvari i vlakna.

Stoga, grickajte slobodno, ali ne i ove stvari... rađe uzmite jabuku...