Trenutna situacija s letom oko Mjeseca misije Artemis II

Misija Artemis II predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka u modernoj povijesti istraživanja svemira. Riječ je o prvoj misiji s ljudskom posadom koja će obići Mjesec još od vremena programa Apollo prije više od 50 godina. Danas se ova misija nalazi u ključnoj fazi - uspješno je lansirana i trenutno je u tijeku povijesni let oko Mjeseca.

Raketa Space Launch System (SLS) s kapsulom Orion lansirana je početkom travnja 2026. iz Kennedy Space Centra na Floridi. Time je započelo desetodnevno putovanje četvero astronauta koji će obići Mjesec i vratiti se na Zemlju. Ova misija nema cilj slijetanja na Mjesec, već testiranje sustava potrebnih za buduće misije s ljudskom posadom.

Nakon lansiranja, letjelica je uspješno napustila Zemljinu orbitu i krenula prema Mjesecu koristeći tzv. "free-return" putanju, koja omogućuje siguran povratak čak i u slučaju problema. Ovo je važan sigurnosni aspekt, jer se radi o prvom letu s posadom u duboki svemir nakon više desetljeća.

Trenutno se posada nalazi u blizini Mjeseca i već je ostvarila jedan od ključnih ciljeva - ulazak u njegovu gravitacijsku zonu. Tijekom misije astronauti će obići tamnu stranu Mjeseca, što je dio koji nije vidljiv sa Zemlje, te će prikupiti vrijedne podatke i snimke. Također se očekuje da će oboriti rekord udaljenosti od Zemlje koji je postavljen tijekom misije Apollo 13.

Jedan od najnapetijih trenutaka misije je prolazak iza Mjeseca, kada dolazi do privremenog prekida komunikacije sa Zemljom. Iako je to standardni dio ovakvih misija, predstavlja izazov jer kontrola leta tada nema izravan kontakt s astronautima.

Misija Artemis II ima i snažnu simboličku vrijednost. U posadi se nalaze astronauti iz SAD-a i Kanade, uključujući prvu ženu i prvu osobu afroameričkog podrijetla koja putuje prema Mjesecu. Time NASA želi naglasiti međunarodnu suradnju i raznolikost u budućim svemirskim istraživanjima.

Osim simbolike, glavni cilj misije je testiranje ključnih sustava - od životne podrške do navigacije i komunikacije. Ovi podaci bit će presudni za sljedeće misije, posebno Artemis III, koja bi trebala uključivati slijetanje ljudi na Mjesec u narednim godinama.

Važno je napomenuti da je misija prošla kroz brojne odgode i tehničke izazove prije lansiranja, uključujući probleme s gorivom i sustavima rakete. Međutim, uspješno rješavanje tih problema dodatno potvrđuje složenost i važnost cijelog projekta.

Zaključno, Artemis II trenutno je u aktivnoj fazi leta i predstavlja ogroman korak naprijed za čovječanstvo. Ova misija ne samo da vraća ljude u blizinu Mjeseca, već otvara vrata budućim istraživanjima, uključujući stalnu prisutnost na Mjesecu i potencijalne misije na Mars.