Treće izdanje Future Tensea

Nakon uspješnog izdanja 2022., za koje je organizator Komunikacijski laboratorij osvojio i dvije međunarodne nagrade, poslovna konferencija Future Tense i ove godine u Zagreb dovodi 7 svjetski cijenjenih futurologa. Oni će 10. i 11. svibnja 2023. U Muzeju suvremene umjetnosti govoriti o trendovima koji nas već sutra očekuju u svakodnevnom poslovanju i životu.

Neke od tema koje se svake godine ističu na konferenciji, pa tako i ove, su Sustainable Future, o kojoj će govoriti Gerd Leonhard, Future of Technology, koju predstavlja Nikolas Badminton, američka futurologinja Erica Orange ima predavanje Future of Education, a Future of Leadership predvodi Anders Indset, koji sebe naziva „poslovnim filozofom". Osim toga, dvoje govornika s kopenhaškog Instituta za studije budućnosti, Sophie Hvitved i Joe-Max Wakim, predstavljaju teme Future of Metaverse, AI and Media te Future of Health and Medicine. Alfons Karabuda u zagrebačkom MSU nosi temu Future of Entertainment and Culture.

„Ponosni smo što i ove godine na jednom mjestu okupljamo sve donositelje odluka na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini te tržišne lidere i predstavnike javne uprave te akademske zajednice kojima je u fokusu promišljanje o budućnosti. Vjerujemo kako jedino zajedničkim djelovanjem možemo pozitivno utjecati na društvo. Promišljanje o budućnosti poslovanja, praćenje trendova i prihvaćanje noviteta ključni su za razumijevanje današnjice, ali i društva koje sutra ostavljamo mlađim generacijama", rekla je Manuela Šola, direktorica PR agencije Komunikacijski laboratorij, organizatora konferencije Future Tense.

Osim predavanja futurologa, 10. i 11. svibnja u MSU bit će održana i radionica o predviđanju i korištenju megatrendova u organizaciji Instituta za studije budućnosti iz Kopenhagena, kao i paneli, predstavljanja inovativnih praksi domaćih i stranih lidera na tržištu, okrugli stolovi, B2B standing talkovi i brojni drugi sadržaji.

Detalje o futurolozima te fotografije slobodne za objavu pronađite u press kitu, kojeg možete pronaći i na LINKU, a sve o ovogodišnjoj konferenciji, kao i o ulaznicama i mogućnosti sudjelovanja pronađite na www.futuretense.eu.