Trebamo tražiti izvanzemaljce, kažu znanstvenici

Potraga za inteligentnim oblicima života u svemiru mora ozbiljnije shvatiti te da bi vlade trebale poduprijeti istraživanja u područjima koja državni fondovi već godinama izbjegavaju.

Potpora programu potrage za izvanzemaljskim oblicima života, SETI, (Search for Extraterrestrial Intelligence) značajna je promjena u stajalištu prema području za koju se donedavno smatralo da je na rubu znanosti.

Kako kažu ozbiljni znanstvenici, stigao trenutak da SETI oživi i da se na odgovarajuć način integrira u ostala polja astronomije".

Istodobno je jedan od privatnih pokretača i donatora SETI-ja izvijestio da će se teleskopi opservatorija VLA (Very Large Array) u Novome Meksiku uskoro koristiti kako bi se otkrili znaci izvanzemaljskih oblika života u drugim svjetovima.

VLA je opservatorij s više antena i koristi neke od najbolje opremljenih teleskopa na svijetu.

Doktor Andrew Siemion, voditelj znanstvenog tima koji radi na projektu Breakthrough Listen u istraživačkom centru SETI Sveučilišta Berkeley u Kaliforniji, smatra da uključenje VLA opservatorija u istraživanja znači da bi se izgledi za otkrivanjem izvanzemaljskih oblika života mogli povećati za "deset ili čak stotinu puta".

"Spremni smo za najsveobuhvatnije istraživanje čitavog neba dosad, a to znači za otkrivanje izvanzemaljskih oblika života", rekao je za BBC.

Po njegovu je mišljenju podjednako važna i vjerodostojnost koju sudjelovanje VLA uvodi u čitavu priču.

"Željeli bismo vidjeti kako se SETI transformira iz malenog projekta kalifornijskih znanstvenika i inženjera, izoliranih iz akademskih krugova, u program koji će podjednako biti sastavni dio astronomije i astrofizike kao i bilo koje drugo polje istraživanja", rekao je.

NASA ukinula financiranje 1993.

Projekt Breakthrough Listen financira se iz privatnih fondova. Znanstvenici tragaju za znakovima komunikacije među izvanzemaljskim oblicima života u svemiru. Ovaj desetogodišnji projekt započeo je godine 2016., a financira ga milijarder Yuri Milner iznosom od 100 milijuna dolara.

Britanski kraljevski astrolog, Lord Rees, predsjedava međunarodnom savjetodavnom grupom ove organizacije. Za BBC je rekao da bi, ako se u obzir uzme činjenica da najsnažniji akcelerator čestica u svijetu, Veliki hadronski sudarivač, vrijedan više milijarda funta, još uvijek nije postigao cilj, a to je otkrivanje subatomskih čestica izvan trenutačne teorije fizike, vlade trebale razmotriti skromno financiranje programa SETI s nekoliko milijuna funta.

"Bio bih puno samouvjereniji kad bih iznosio argumente o SETI-ju a ne o akceleratoru čestica", rekao je.

NASA je nekoć financirala potragu za izvanzemaljskim oblicima života s 10 milijuna dolara godišnje. No godine 1993. financiranje je ukinuto. To se dogodilo nakon uvođenja propisa senatora Richarda Bryana, koji je smatrao da je riječ o bacanju novca.

"Nadamo se da će ovime nastupiti kraj sezone lova na Marsijance o trošku poreznih obveznika", znao je tada kazati.

Od tada u SAD-u ili bilo gdje u svijetu nije bilo značajnijeg javnog financiranja programa SETI, premda takozvane astrobiološke potrage za dokazima o jednostavnim organizmima iz kemijskih otisaka u atmosferi drugih nebeskih tijela dobivaju sve veću potporu.

U to vrijeme je otkriveno prvih nekoliko planeta koji kruže oko udaljenih zvijezda, ali nije bilo poznato je li to uobičajeno. Sada znamo da jest jer ih je do danas otkriveno gotovo 4000.

Upravo taj razvoj, kaže dr. Siemion, uvjerio je brojne velike svjetske znanstvenike da bi potragu za inteligentnim oblicima života u drugim svjetovima trebalo shvatiti ozbiljnije. Ljudska su bića oduvijek gledala u noćno nebo i pitala se 'ima li ondje nekoga'.

"Sada smo u stanju odgovoriti na to pitanje, a možda i doći do otkrića koje bi bilo u rangu najvećih znanstvenih otkrića u povijesti čovječanstva".