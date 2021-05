Trebaju nam zeleni gradovi za zeleni planet

Greenpeace time žele naglasiti važnost zelenila u gradovima u borbi protiv klimatskih promjena. Ovom prilikom predstavljeni su i odgovori kandidatkinja i kandidata za gradonačelnika na Greenpeaceov apel za zeleniji Zagreb.

"Prema podacima Ujedinjenih naroda danas 55% svjetskog stanovništva živi u gradovima, a prema projekcijama taj udio će porasti na čak 68% do 2050. godine. Zadržavanje sadašnjih i stvaranje novih zelenih površina nameću se kao imperativ jer doprinose prilagodbi na klimatske promjene kao i njihovom ublažavanju, povećavaju bioraznolikost, poboljšavaju kvalitetu zraka, smanjuju razinu buke i općenito unapređuju kvalitetu života u gradu. Posebno je to došlo do izražaja u aktualnom vremenu pandemije kada su zatvorena brojna uobičajena mjesta okupljanja", izjavio je voditelj kampanje #ZazeleniGrad u hrvatskom Greenpeaceu Ivan Gregov.

Ne dođe li do globalnog preokreta u ublažavanju klimatskih promjena, do kraja 21. stojeća Zagreb i ovaj dio Europe može očekivati porast temperature čak do 4,5 °C . Europska agencija za okoliš Hrvatsku svrstava među zemlje najpogođenije klimatskim promjenama u Europi u odnosu na BDP, uz financijske štete posljednjih godina u približnom iznosu od 300 milijuna eura godišnje . Istraživanje zagrebačkog PMF-a pokazuje da veći stupanj izgrađenosti i urbanizacije donosi i više temperature pa tako primjerice, po mjerenjima DHMZ-a, postaja Grič koja je u centru Zagreba, očitava više temperaturne vrijednosti od postaje Maksimir .

Greenpeace je u Apelu za zeleniji Zagreb zatražio zaštitu postojećih zelenih površina, uvođenje novog zelenila te da u taj proces u što većoj mjeri budu uključeni i građani. Anketni upitnik poslan je kandidatima za mjesto gradonačelnika koji su prema posljednjim anketama prelazili 2% podrške građana. Većina onih koji su se odazvali, odgovorili su da se slažu sa svim zahtjevima. Od svih osmero kandidata samo se Filipović (HDZ) i Pavičić Vukičević (BM365) nisu izjasnili o svojim stavovima. Sadržaj i rezultati ankete mogu se vidjeti ovdje.

"Šest od osam kandidata odgovorilo je na naš apel i to pozitivno. Pratit ćemo rad buduće gradske uprave i, tko god bude na čelu grada, podsjećat ćemo ga na dana obećanja. Zelenilo i zelena infrastruktura u Zagrebu iznimno su važne teme kojima se svi zajedno moramo baviti već danas i razmišljati dugoročno, jer sasvim je jasno da su klimatske promjene realnost hrvatskih gradova i njihove posljedice već osjećamo", dodao je Gregov.