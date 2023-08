Tražite nove ideje za team building? Evo jedne dobre...

Paintball, adrenalinski parkovi i kajakarenje godinama su na popisu aktivnost kad se planira team building no - jeste li probali trčanje? I to na najvećoj poslovnoj utrci u Hrvatskoj - B2Run! Ovo je svakako place to be, a evo i zašto.

B2Run na jednom mjestu okuplja zaposlenike kompanija i institucija, koji udruženi u timove brane boje svojih organizacija i grade timski duh. Prijavite se i osigurajte da upravo B2Run poslovna utrka bude početak jednog odličnog dana, punog smijega i zabave za ekipu s posla, o čemu će se pričati još mjesecima.

Odakle ideja za pokretanjem B2Run-a?

Iza nje stoje Dijana i Viktor Vetturelli, koji su 2015. godine, 10 godišnjicu osnutka tvrtke proslavili pokretanjem najpoznatije poslovne utrke u Hrvatskoj:

"Ideja se rodila slučajno. S obzirom na to da tvrtka VETTURELLI posluje i aktivna je upravo u B2B sektoru s fokusom na organizacijsku kulturu i transformaciju, odlučili smo poslovnoj zajednici ponuditi jedan drugačiji, ali poticajan alat koji je značajan za jačanje neformalnih veza, poticanje komunikacije i stvaranje osjećaja zajedništva, a sve kroz aktivnu notu koju trčanje pruža", poručuju Dijana i Viktor.

U trčanju, kao i u poslu, svatko može svoj učinak poboljšati, a ono što je sjajno na utrkama poput ove - odmah se vidi rezultat, tko se pripremio i tko je dao sve od sebe.

5 razloga zašto je B2Run utrka sjajna teambuilding ideja

Brojne tvrtke svoja druženja organiziraju nakon posla, petkom ili vikendima, no ne i B2Run. Četvrtak nakon posla optimalan je afterwork termin, kako bi vikendi ostali rezervirani za obitelji i privatna druženja

Pet kilometara, koliko je duga B2Run utrka, idealna je dužina, jer omogućuje i onim sudionicima koji još nisu otkrili čari trčanja da prođu stazu, pa makar hodajući

Prije utrke odrađuje se zagrijavanje uz stručne trenere, osigurana je okrepa i druženje uz glazbu i zabavne aktivnosti

Na cilju svaki sudionik dobiva medalju za sudjelovanje, a najbolje u desetak kategorija čekaju plakete i medalje

Okupljanja poslovnjaka obično počinju sat vremena prije same utrke, a druženje i dugo nakon službenog završetka. Naime, mnoge ekipe se upoznaju na stazi iz čega se rode prijateljstva ali i dugoročne poslovne suradnje

Priključite se desecima tisuća ljudi koji su dio B2Run Hrvatska obitelji i otkrijte zašto je druženje na najvećoj poslovnoj utrci u zemlji postalo - svima omiljeni teambuilding.

OVDJE prijavite svoj tim sudionika ili navijača za nadolazeću utrku u Zagrebu, 14. rujna. Vidimo se!