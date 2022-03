Tražite najbolje casino stranice u Hrvatskoj? Na pravom ste mjestu!

Hrvatska je mala država u Istočnoj Europi, točnije na Balkanskom poluotoku. Na sjeveru graniči s Mađarskom, na zapadu sa Slovenijom, sa Srbijom dijeli istočnu granicu, dok se njezin sami južni dio dodiruje s Bosnom i Hercegovinom. Jadransko more čini prirodnu „morsku" granicu s Italijom, a bitno je napomenuti i to da je uvrštena u 20 najpopularnijih i najatraktivnijih turističkih destinacija upravo zahvaljujući svom položaju na Mediteranu.

Povijest klađenja u Hrvatskoj

Još davnih 1960-ih nastali su prvi zakoni o kockanju u Hrvatskoj. U to se vrijeme priznavalo klađenje isključivo na nogometne utakmice. Čak i nakon osamostaljenja Hrvatske od SFR Jugoslavije na snazi su bili oni isti zakoni od prije 30 godina koji su nalagali da kladionica mora dobiti državnu dozvolu kako bi mogla nuditi ovakve usluge klađenja. U to su se vrijeme događale česte izmjene zakona, no 2009. godine na snagu je stupio novi zakon, Zakon o igrama na sreću koji je ublažio 30-godišnja ograničenja. Očite promjene dogodile su se i u pogledu poreza; naime, uveden je PDV od čak 20% koji su morale podmirivati „male" kladionice i casina, tako da ne treba čuditi činjenica da su se probili i opstali samo oni najveći.

2010. godine u Hrvatskoj je moguće uživati i u online klađenju koje priređuju domaća, ali i strana casina te kladionice. Bitno je napomenuti da strani priređivači igara na sreću moraju biti registrirani u Hrvatskoj s ciljem podmirivanja svojih obaveza prema državi. To nije predstavljao nikakav problem, budući da danas u Hrvatskoj uspješno djeluje nekoliko najboljionlinekasino.com.

Kockanje je u Hrvatskoj iznimno popularno

Hrvatska broji gotovo 4 milijuna stanovnika i mogli bismo reći da zaljubljenika u ovakvu vrstu zabave ni malo ne nedostaje. Turizam u Hrvatskoj zauzima visoki postotak BDP-a; ovdje veliku važnost igraju kladionice odnosno casina koja su nerijetko mnogim posjetiteljima glavni razlog njihova dolaska. Danas u Hrvatskoj djeluje nekoliko desetaka kladionica i casina od kojih su mnogi prisutni i u online okruženju.

Državna kladionica Hrvatska Lutrija je jedina takve vrste, no osim nje uspješno djeluje i niz drugih domaćih casina, ali i poneki strani. Posebno je bitno istaknuti činjenicu da su kladionice i casina osobito popularna u hotelima i ostalim smještajnim kapacitetima. Neki od najboljih i najpopularnijih online casina su:

Rizk Casino

Rizk Casino je prema mnogim istraživanjima jedan od najboljih i najpopularnijih casina u Hrvatskoj, bez obzira na to što je na ovo područje zakoračio tek 2020. godine. Radi se o legalnom casinu koji ima licencu Ministarstva financija RH. U svojoj bogatoj ponudi ima pregršt zanimljivih casino igara, no možete se okladiti i na košarku ili nogomet te tako podržati omiljenu momčad. Sve nove i postojeće igrače Rizk razveseljava atraktivnim bonusima, a široka paleta metoda uplata i isplata te korisnička podrška od 0-24 čini Rizk Casino idealnim mjestom dobre zabave.

FavBet Casino

Registrirajte se i uživajte u najboljem Revoult Casinu gdje vas svakodnenvo očekuje raznolika sportska ponuda, zatim loto i casino igre. Odlučite se za popularne voćkice, jackpot igre ili okušajte sreću u slotovima.

888 Casino

888 Casino je idealno mjesto ako želite uživati u jedinstvenom iskustvu online klađenja. Birajte između nekoliko različitih casino igara s djeliteljem uživo kao što su rulet, blackjack, poker ili baccarat i ostvarite vrtoglave dobitke.

Nakon što je 2010. godine omogućeno poslovanje online casina, od onda pa sve do danas još uvijek se razvija industrija klađenja. Mnoge strane kladionice i casina prihvaćaju igrače iz Hrvatske, no onima koje djeluju na ovom području država nalaže drugačija pravila: igrači moraju imati otvoren osobni račun u nekoj od banaka.

Budućnost online casina u Hrvatskoj

Iako se Hrvatska ne ubraja u najliberalnije države kada je u pitanju klađenje, možemo reći joj je bez obzira na to predviđena obećavajuća budućnost. Današnji tehnološki razvoj i napredak otvorili su nebrojeno puno mogućnosti, tako da je online klađenje popularnije nego ikada. Osim toga, očekuje se registracija većeg broja stranih casina u Hrvatskoj kojima, za razliku od domaćih investitora, ne smeta oporezivanje njihovih usluga.

Trend razvoja online casina u stalnom je porastu; naime, hrvatska vlada jednostavno ne možete zanemariti činjenicu da ovakav vid utječe na turizam, ali i da puni državni proračun.

Jesu li online casina legalna u Hrvatskoj?

Klađenje je u Hrvatskoj strogo regulirano zakonom. Ovo se ne odnosi samo na uživanje u igrama na sreću u fizičkim casinima nego i online. Dakle, da biste okušali sreću u pokeru, blackjacku ili slot igrama morate biti punoljetni odnosno imati 18 godina. Bitno je napomenuti da je u Hrvatskoj klađenje dopušteno samo u onim kladionicama i casinima koja imaju licencu Vlade Republike Hrvatske. Kada govorimo o oporezivanju dobitaka, svi se dobitci oporezuju koji su ostvareni klađenjem u legalnim casinima. Tako da i o tome treba voditi računa prije nego što se odlučite odigrati crno-crveno ili mala-velika.

Omiljene casino igre igrača iz Hrvatske

Hrvatski igrači uživaju u najrazličitijim casino igrama, međutim, jedne su ipak popularnije od drugih. One se, konkretno, odnose na:

Poker : poker je jako popularan u Hrvatskoj, a od online verzija igrači najradije odabiru Texas Hold'em.

Bingo : bingo ili lutrija omiljena je zabava starijih generacija.

Slot igre: nakon pokera u hrvatskim casinima najviše se igraju slot igre, što zbog atraktivnih i zanimljivih bonusa, što zbog velikodušnih jackpot nagrada.

Koje su metode plaćanja u hrvatskim casinima?

Kladionice i casina koja djeluju na području Republike Hrvatske imaju zaista dugačak popis metoda uplata i isplata novca. Tako novac na vaš kladionički račun možete uplatiti putem kreditne ili debitne kartice, zatim pomoću prepaid kartice, putem bankovnog transfera ili korištenjem e-novčanika. U zadnje vrijeme casina podržavaju i korištenje kriptovaluta.