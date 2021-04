Traže se inovacije

Povećana potražnja za digitalnim rješenjima i prilagodba potrebama i preferencijama potrošača tijekom prošle godine doveli su sve većeg fokusa tvrtki na inovacije. Prema drugom izdanju studije Become Index, 53% rukovoditelja kaže da njihove organizacije inovacije smatraju prioritetom, a blizu polovine anketiranih tvrtki (42%) je povećalo proračun namijenjen razvoju inovacija. Uz to, 40% kaže da će njihove organizacije povećati budžete povezane s korisničkim iskustvom.

Otprilike dvije trećine od više od 10.000 potrošača širom svijeta koji su anketirani u programu Become će preferirati brendove koje nude praktično i jednostavno digitalno iskustvo, a 66% njih kažu da tvrtke koje usvajaju novije, naprednije tehnologije i inovacije pružaju bolje korisničko iskustvo.

Studiju Become je pokrenuo Harvard Business Review Analytic Services uz podršku Mastercarda, a riječ je o godišnjoj, dugoročnoj istraživačkoj inicijativi usmjerenoj na inovacije. Pruža putokaze potrebne za poticanje inovacija, a sve na temelju opsežnih istraživanja i raznolikih uvida potrošača i inovativnih tvrtki širom svijeta. U drugom izdanju, uz više od 10.000 potrošača, ispitano je i preko 1.800 predstavnika tvrtki diljem industrija kako bi se identificirale osobine najinovativnijih tvrtki:

digitalna agilnost, ubrzano usvajanje digitalnog i potreba potrošača u stvarnom vremenu, posebno beskontaktnih iskustva

donošenje odluka na temelju podataka

zaštita potrošača i njihovih podataka

preuzimanje namjernih rizika i prihvaćanje neuspjeha kao dijela procesa

praćenje potreba potrošača kao vodeće snage za inovacije

Alex Clemente, izvršni direktor u Harvard Business Review Analytic Services, kaže: „Kako se svijet nastavlja izdizati iz pandemije, tempo i brzina inovacija donijeli su nove mogućnosti, ali i izazove. Mnoge su organizacije dokazale da mogu biti brze, agilne i snažno se postaviti prema onome što nas čeka, ali postoje neke razlike u onome što tvrtke smatraju važnim i što potrošačima treba tijekom i nakon pandemije. Vjerujem da su poslovni subjekti i društvo sada prisiljeni redefinirati što znači biti inovativan - a tvrtke bi trebale ponovno procijeniti mogu li se održati novootkrivena brzina i tempo promjena."

Ako tvrtke žele ostvariti uspjeh u budućnosti, rješavanje današnjih rizika i zahtjeva potrošača uključuje fokusiranje na pet ključnih područja:

Ulaganje u zajednicu. Istraživanje otkriva da 71% potrošača kaže da će vjerojatnije kupovati od brendova koji odražavaju njihove vrijednosti i pružaju podršku potrošačima i zaposlenicima.

Eliminiranje barijera za suradnju na daljinu. Više od jedne trećine (38%) rukovoditelja rad na daljinu navodi kao izazov budućim inovacijama i rastu. Distribuirani skup timova ne samo da predstavlja prepreke za suradnju - posebno za neformalni timski rad uslijed slučajnih susreta - već može ljude udaljiti od alata koji podržavaju inovacije.

Prioretizacija ulaganja u inovacije. Unatoč napretku u segmentu cjepiva i terapije, jedan od najčešćih izazova za inovacije su nesigurna ekonomska perspektiva i potencijalni gubitak prihoda. Više od polovice ispitanika (63%) navodi nesigurne gospodarske izglede, a gotovo polovica (46%) gubitak prihoda kao izazove za inovacije, što otežava odluku o tome koje inovacijske napore treba nastaviti, a koje ne.

Briga o sigurnosti i privatnosti podataka. Povjerenje i mir zauzimaju treće mjesto na listi prioriteta iza zdravlja i sigurnosti te praktičnosti. Ipak, samo 37% organizacija izjavilo je da su nedavno uložili u privatnost podataka i upravljanje kibernetskom sigurnošću radi poboljšanja korisničkog iskustva ili planiraju to uskoro učiniti. Slično tome, samo 35% ispitanika kaže da su nedavna ulaganja u privatnost i sigurnost podataka učinjena kao odgovor na pandemiju.

Personalizacija iskustva. Više od trećine (36%) potrošača spremno je podijeliti više osobnih podataka ako to znači neposrednije, personalizirano iskustvo korisničke službe. Bliskost i istinsko razumijevanje potreba potrošača može se podržati ulaganjem u prediktivne digitalne alate na temelju podataka i u stvarnom vremenu.

Michael Miebach, predsjednik Uprave u Mastercardu, ističe: „Ova studija pokazuje da ljudi zahtijevaju djelovanje. Pandemija je promijenila svijet, i svi imamo manje strpljenja za riječi. Kao što smo vidjeli u izvješću, mnoge tvrtke ne ispunjavaju ova očekivanja te će morati raditi na tome."

Kako biste preuzeli cjelovito izvješće Become 2021 - The Value of Experience: Customer Needs Top the Innovation Agenda, posjetite BecomeIndex.com ili HBR.org, a ovdje preuzmite The CEO Story: Innovating from Crisis to Recovery.