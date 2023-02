Trap na Sea Staru

Moćna energija vodećeg svjetskog glazbenog žanra zavibrirat će 19. i 20. svibnja lagunom Stella Maris, jer trap stiže u Umag. Najpoznatija imena regije stat će na pozornicu jubilarnog petog izdanja Sea Stara i svojim hit-singlovima, koji broje milijunske streamove slušanosti lansirati ljetnu festivalsku i turističku sezonu u Hrvatskoj. Novom valu pojačanja ovogodišnjeg line-upa pridružuje se čak četrnaest regionalnih trap i hip-hop imena, koja predvodi apsolutna kraljica ovog žanra - Senidah, domaći trap velikani Krankšvester i Hiljson Mandela, vodeće hip-hop ime nove generacije - Grše, kao i underground rap heroji - 30Zona.

Uz njih, na festivalsku pozornicu stižu i regionalna trap imena Fox & Surreal, Buntai, Ružno Pače, TTM, Podočnjaci, Miach, Micka Lifa, Masayah i Thicc Boi. Ovaj moćni regionalni trap gang pridružuje se do sada objavljenim headlinerima, svjetskim electro punk velikanima The Prodigy, novoj techno superzvijezdi Indiri Paganotto, globalnom hitmakeru Robinu Schulzu i house majstoru Mahmutu Orhanu, a nova imena bit će objavljena već sljedeći tjedan. Aktualna cijena festivalskih ulaznica pratit će finaliziranje line-upa i biti na snazi najkasnije do petka, 10. ožujka.

Drugi najveći festival u Hrvatskoj, umaški Sea Star, ponovno će na svojoj glavnoj pozornici ugostiti trap kraljicu Balkana - Senidah! Svojim megahitovima "Slađana", "Mišići" i "Behute" ostvarila je milijunske brojke Youtube pregleda i digitalne slušanosti, a nakon što je prošlogodišnjim nastupom oduševila publiku u umaškoj laguni, ove godine se na Sea Star vraća s novim studijskim albumom "Za tebe", s kojim je oduševila regionalnu publiku.

S prvim solo albumom "Mandela Effect" pionir trap žanra - Hiljson Mandela, ovojio je domaću publiku, a singlovima kao što su "McLaren" i "Cura s kvarta" poharao glazbene digitalne chartove, dok će mu ovo biti prvi samostalni nastup na festivalskoj pozornici umaške lagune. Spomenuti album ove mu je godine donio i nominaciju za glazbenu nagradu Porin u kategoriji "Najbolji album hip-hop glazbe". Moćni trap gang line-up čine i prošlogodišnji dobitnici Porina u ovoj kategoriji, hip-hop duo Krankšvester, miljenik domaće publike, triljski reper Grše čiji aktualni singl "Sip" već tjednima ne silazi s Billboard Croatia Songs 25 charta, kao i žestoki underground rap duo 30Zona

Moćnom trap-gang pojačanju ove se godine pridružuju i regionalna imena Fox & Surreal, Ružno Pače, Micka Lifa, Masayah i Thicc Boi, kao i domaće trap i hip-hop snage nove generacije, Buntai, TTM, Miach i Podočnjaci, a dijelu njih ovo će ujedno biti i premijerni nastup na Sea Star Festivalu.

Nova festivalska pojačanja regionalnih glazbenih imena dio su niza objava kojima će se u sljedećim tjednima zaokružiti kompletan program drugog najposjećenijeg festivala u Hrvatskoj, na kojem će 19. i 20. svibnja u magičnom okruženju umaške lagune Stella Maris startati nova festivalska i turistička sezona.

Aktualna cijena ulaznica najkasnije do 10. ožujka

Nakon što je rasprodano svih 5.000 prvih ulaznica za jubilarno izdanje festivala, u prodaji je aktualni kontingent ulaznica po promotivnoj cijeni od 35 EUR, što je čak 40% uštede i bit će dostupan najkasnije do 10. ožujka!

Ulaznice su dostupne na službenoj stranici festivala te online i na svim prodajnim mjestima sustava Entrio. U ponudi su i VIP Gold ulaznice, Kamp i, po prvi put, Onstage Experience VIP, koji daje pristup glavnim pozornicama.