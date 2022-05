Tko su turisti budućnosti i kako ih privući baš u Hrvatsku?

Godišnji odmor u Svemiru danas još uvijek zvuči kao znanstvena fantastika za sve one koji nisu super bogati. No, velika je vjerojatnost da će takva putovanja postati sve učestalija i uobičajenija. Tko su turisti budućnosti, kako će birati lokacije za odmor i što možemo već danas učiniti kako bismo postali poželjna destinacija u budućnosti? Na ta, i mnoga druga pitanja, na konferenciji Future Tense 8. i 9. lipnja u Zagrebu odgovorit će dr. sc. Ian Yeoman. Jedini je futurolog na svijetu koji se specijalizirao za turizam i putovanja.

"Za 25 godina, prava avanturistička destinacija bit će Svemir. Do tada će tvrtke nuditi suborbitalna jednodnevna putovanja, a pogled na zakrivljenost Zemlje bit će ultimativna prilika za jednodnevna putovanja. I dalje će biti vrlo skupo, ali neće biti samo za super bogate. Zbog supersoničnih, a možda čak i hipersoničnih aviona, Novi Zeland postat će vikend-destinacija za stanovnike Velike Britanije i Europe. Osim toga, klimatske promjene učinit će hladnije klime privlačnijom, a ljudi će više tražiti turistička putovanja čiji je naglasak na prirodi i njezinim ljepotama. Tražit će se autentičnost lokacije, što znači da će razvikana, mainstream turistička mjesta morati osmisliti inovativne metode privlačenja gostiju", kaže Ian Yeoman.

Ovaj profesor sa Sveučilišta Victoria u Wellingtonu svoj zanat je naučio kao planer budućih scenarija za škotsku nacionalnu turističku organizaciju Visit Scotland. Tijekom višegodišnjeg rada i istraživanja turističkog sektora, napisao je i uredio više od 20 knjiga te je urednik nekoliko vodećih znanstvenih časopisa, uključujući Journal of Tourism Futures. Ian Yeoman čest je govornik na međunarodnim konferencijama organizatora putovanja, poput Travel and Tourism Research Association i UNWTO-a, a ove godine ga je International Hospitality Institute je proglasio jednim od 25 najboljih svjetskih promicatelja turizma.

U raspravi o budućnosti turizma, jedne od najvažnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj, sudjelovat će i kompanija Visa.

„Nesigurnost i nepredvidljivost sada su već očekivane, ali ono što je jasno jest da je budućnost novca i poslovanja digitalna. Pandemija je ubrzala promjene, a uočili smo da se radi o trajnoj i dugoročnoj promjeni ponašanja potrošača u smjeru digitalnog.

U skladu s time, Visa je pokrenula inicijativu Digitalna Hrvatska, gdje u suradnji s partnerima osiguravamo POS terminale besplatno na šest mjeseci hrvatskim malim i srednjim poduzećima i obrtnicima. To je jedan od načina da pridonesemo osiguravanju budućnosti njihovog poslovanja", rekla je Renata Vujasinović, direktorica Vise za Hrvatsku.

Osim Iana Yeomana, zagrebačka Lauba 8. i 9. lipnja ugostit će još pet renomiranih svjetskih futurologa koji će iznijeti svoja predviđanja o budućnosti poslovanja. To su Daria Krivonos, Mike Bechtel, Daniel Susskind, Anne Lise Kjaer i Mike Walsh, koji će održati predavanja na teme: A Sustainable Future, The Future of Technology, The Future of Work and Education, The Future of Governance te The Future of Independent Thinking and Leadership.

Konferencija će trajati dva dana, 8. i 9. lipnja, a svaki dan će biti predstavljene tri tematske jedinice koje će sadržavati predavanje futurologa, panel diskusiju s futurologom, donositeljima odluka u javnom sektoru te relevantnim sugovornicima iz poslovne zajednice.

