Tko (ni)je rudar s novčanice?

Jedna od najpoznatijih novčanica bivše zajedničke države je ona od 20.000 dinara iz 1987. koja na sebi ima prikazan lik rudara. Tog rudara se sjećaju praktički svi oni kojima pamćenje seže do zadnjih godina života SFR Jugoslavije. Većina ljudi će za tu novčanicu reći da prikazuje najpoznatijeg jugoslavenskog rudara, udarnika i junaka socijalističkog rada - Aliju Sirotanovića. No, tu se nameće pitanje: Je li to baš on?

Novčanica od 20.000 dinara s likom rudara izdana je tri godine prije raspada Jugoslavije i nosi na sebi datum 01.05.1987. Puštena je u optjecaj 01.09.1987. godine, a povučena je tek 31.12.1991. To je jedina novčanica socijalističke Jugoslavije s nominalnom vrijednošću od 20.000 dinara.

Autori ove novčanice su Dragiša Andrić, Nusret Hrvanović i Dušan Matić, a tiskana je u Zavodu za izradu novčanica u Beogradu. Dimenzije novčanice su 169 sa 77 mm, a kao zaštitne elemente imala je specijalni papir, zaštitnu nit i vodoznak. Prevladavajuća boja na novčanici je smeđa.

U stručnoj literaturi, ova novčanica je zavedena pod kataloškim brojem P#95 u Standard Catalog of World Paper Money, te pod brojem 111 u katalogu Viščević za novac na području bivše Jugoslavije.

Na licu novčanice nalazi se lik rudara u srednjim godinama, rad umjetnika Nusreta Hrvanovića, dok se u središnjem dijelu nalazi grb SFRJ, nominala i natpisi, smješteni na ukrasnim giljošama. U desnom dijelu lica novčanice nalazi se polje za vodoznak. Na vodoznaku se nalazi zrcalni lik rudara. Serijski broj je smješten na donjem dijelu novčanice, na dva mjesta. U donjem dijelu novčanice su isto tako i potpisi autora likovnog rješenja.

U središnjem dijelu naličja novčanice je prikazan kotač za iskopavanje, inače dio rotornog bagera koji se koristi u površinskim rudarskim kopovima. Također, na naličju se nalazi natpis SFR JUGOSLAVIJA i velika oznaka nominale. Nazivi jugoslavenskih republika su vertikalno položeni i ispisani na latinici i ćirilici. U lijevom dijelu naličja novčanice nalazi se polje za vodoznak. Na vodoznaku je prikazan lik rudara s lica novčanice.

Urbana legenda govori da lik na novčanici zapravo prikazuje Aliju Sirotanovića, najpoznatijeg jugoslavenskog rudara, udarnika i nositelja ordena junaka socijalističkog rada. Sirotanović je bio svojevrsni nacionalni heroj u bivšoj Jugoslaviji, budući da je 1947. oborio svjetski rekord u iskopavanju ugljena i time nadmašio sovjetskog rudara Stahanova. Kada ga je navodno Josip Broz Tito, ondašnji predsjednik Jugoslavije pitao ako ima kakvu želju, Sirotanović mu je odgovorio da samo želi - veću lopatu. Bez obzira na urbanu legendu, vrlo je upitno da li je na novčanici prikazan baš Alija Sirotanović.

Ako usporedimo lik Alije Sirotanovića iz mlađih dana, kada je imao otprilike godina kao i rudar s novčanice, dolazimo brzo do zaključka da se radi o dvije različite osobe.

Sirotanović je imao specifične oštrije crte lica, dok su kod lika s novčanice one zaobljenije. Isto tako, Sirotanović je imao specifične „čarličaplinovske" brčiće, dok ih rudar s novčanice nema. Postoji jedino sličnost ako se usporedi bista Alije Sirotanovića i rudar s novčanice - zajednička im je rudarska kaciga s ugrađenom lampom. Možda baš zbog toga ljudi misle da je ovo Sirotanović, iako velika većina njih ni ne zna kako je on zapravo izgledao.

U svakom slučaju, ovaj lik s novčanice možda je neki drugi Alija, ali Sirotanović definitivno - nije.

U javnosti često dolazi do zabune s jednim drugim likom s novčanice; Arifom Heralićem koji je prikazan na starijim novčanicama od 1000 (kasnije 10) dinara. Arif Heralić je bio radnik u željezari Zenica. Ponekad se on u javnosti percipira kao „rudar" i neki smatraju da je to Alija Sirotanović, iako je to pogrešno.