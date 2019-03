Tjedni program Vinyla od 11. do 17. ožujka

UTORKOM | od 18h #vinyli

Gospodari uspomena - prodajna izložba ploča

Svakog utorka u isto vrijeme i na istome mjestu. Goran Bakić, izdvoja iz svoje bogate kolekcije ploča, raritete, ploče s orginalnim potpisima i gomilu memorabilija za sladokusce.

Na prodajnoj izložbi ploča pronađite i ono što niste znali da tražite!

UTORAK 12.03. | 20h30 #stand_up

Večer otvorenog mikrofona

Nakon najkraćeg mjeseca u godini došao je ožujak, a s njime i nova večer komedije i smijeha u Vinylu!

Na pozornicu u podrumu Bogovićeve 3, svaki mjesec će se penjati amaterski komičari, komičari u usponu, a najbolje od svega - možeš i ti!

Večer otvorenog mikrofona prilika je da komičari svoje materijale bruse pred publikom, skupljaju iskustvo na stejdžu i polete nakon prvog pljeska na foru.

Večeri otvorenog mikrofona u Vinylu zamišljene su kao serija večeri gdje se bilo tko može okušati sa svojim forama u stand-up formatu.

Prijave su moguće na mail

Ulaz je slobodan

SRIJEDA 13.03. | 20h30 #vinyl_hub

Živa Voda: Led Zeppelin

Živa Voda je koncept suradnje glazbenika i umjetnika sa različitih dijelova regionalne scene. Zajedno okupljeni, svaki put u sklopu drugačije teme ili koncepta, improviziraju unutar zadanih parametara.

Kraj zime dočekati će sa glazbom legendarnog britanskog benda Led Zeppelin.

Iako svojevrsni tribute njihovoj bezvremenskoj i neponovljivoj glazbi, Živa Voda će izvesti taj materijal u duhu vlastitog izričaja koji proizašao iz suvremenog novog vala Zagrebačke jazz i alternativne glazbe.

Maja Rivić - vokal

Mak Murtić - saksofon, puhaći instrumenti

Mario Petrinjak - bubnjevi

Pavle Jovanović - gitara

+ gosti iznenađenja

ČETVRTAK 14.03. | 20h30 #neo_soul

Soul Stash & Friends

Nakon prepunog zimskog koncerta, Soul Stash vas ponovno dočekuje u podrumu Vinyla.

Ovoga puta, ujedno i po prvi put, Soul Stash za vas priređuje party sa gostima iznenađenja, vizualnim poslasticama i naravno, uvijek osvježenim repertoarom.

Soul Stash čine:

Melanie Malike - vokal

Viktor Slamnig - bass

Daniel Kadijević - bubanj

Vid Hribar - klavijature

+ gosti iznenađenja...

PETAK 15.03. | 19h #punk_novival

Paraf - Promocija CD boxseta: 'Sabrana djela 1976.-1987.'

Sve ljubitelje Parafa podsjećamo kako će Valter iste večeri nastupiti u Tvornici kulture, u sklopu Brijačnice 2019., na kojem će, kao Valter i Perspektiva, svirati Parafe u novom ruhu...

Nakon više od četrdeset godina od nastanka grupe i prvih snimaka autorskoga materijala, Paraf dobiva svoju antologiju, četverostruki CD box-set Sabrana djela 1976.-1987.

Box-set grupe Paraf konačno na CD-ima donosi sve originalne snimke koje su inicijalno objavile dvije ljubljanske diskografske kuće početkom osamdesetih godina. Također, box-set sadrži dosad neobjavljeni četvrti album Paraf Live sa snimkama uživo realiziranima 1985. i 1986. godine.

Sabrana djela 1976.-1987. sadrže sva tri studijska albuma Parafa: A dan je tako lijepo počeo, Izleti i Zastave, u njihovim originalnim oblicima te album uživo Paraf Live. Na studijskim albumima kao bonusi nalaze se oba singla Parafa Rijeka/Moj život je novi val te Fini dečko/Tužne uši. Također, kao bonus prvi album uključuje singl-verziju Narodne pjesme te po prvi puta kultnu skladbu izvođenu samo na koncertima Goli otok. Na drugom albumu Izleti nalaze se alternativne i demo verzije pjesama s albuma snimljene uživo. Bonusi s albuma Zastave uključuju alternativne verzije istih skladbi iz drugoga studijskoga sessiona te glazbu originalno snimljenu za dokumentarne filmove, kao i demo nikad objavljene skladbe Platno široko.

Booklet na 72 stranice uključuje mnogobrojne poznate i dosad neobjavljene fotografije banda, kao i kronologiju, bilješke Ivana Moleka i Velida Đekića te intervju koji je Bojan Mušćet vodio s originalnom postavom banda.

Prezenteri:

Bojan Mušćet, Ivan Molek i Valter Kocijančić

Ulaz je slobodan

PETAK 15.03. | 20h #koncertni_ciklus

Dallasijada #4

Nakon pauze u veljači i odlične zabave na četvrtom AntiValentinovu, za ožujak je spremna četvrta Dallasijada. Koncertni mini-serijal Dallas recordsa vraća se u Vinylk s novom selekcijom bendova: Letipas, Viena i iZLET

Iza neobičnog imena Letipas kriju se četiri momka - Juriša Boras, Jakov Parat, Boris Runjić, Mihajlo Jelisavčić, izrazito tajanstveni u svom predstavljanju pa tako za sebe kažu: ''Glasamo se zvukom i slikom. Elektricitet nas spaja. Kad se očešemo, iskrimo.''

Ime benda uzeli su prema neobičnom letećem sisavcu iz porodice šišmiša.

Viena je novi glazbeni projekt Danijela Crnošije, koji se publici predstavlja kao kantautor s pratećim bendom. Njegovo prijašnje djelovanje na glazbenoj sceni uglavnom je vezano uz bend Rubikon, a pod imenom Viena je, u očekivanju izlaska prvog albuma za Dallas records, objavio 2 singla s pratećim video spotovima.

Dvojac iZLET čine braća Toni i Petar Kumerle. iZLET je zagrebački bend koji je poznat po vintage zvuku i prljavoj produkciji! Sviraju već 15-ak godina, a svoj zvuk opisuju kao vintage ping-pong rock, grunge-chansone, starogradski-blues-country-psihodeliju. Dallas records objavio im je prvi studijski album ''Nikad ne znaš, to je ono...'' 2016., a uskoro bi svjetlo dana trebao ugledati i drugi album ''Katarza''.

Ulaz je slobodan

PETAK 15.03. | od 21h30 #vinyl_weekend

Wicked Selection by DJ Tabu

Disco, nudisco, soulful, boogie, soul, balearic, funk, etc...

SUBOTA 16.03. | od 21h30 #vinyl_weekend

Smilling People by DJ Sugar G

Essential selection from boogie, funky-jazzy & nu-disco

NEDJELJA 17.03. | 18h #vinyl_teatar

Od tišine do glazbe - svečana 100. izvedba

Proslavite s nama 100. izvedbu i provjerite zašto publika toliko voli ovu predstavu. Pripremamo vam posebnu kazališno-glazbenu poslasticu uz razna iznenađenja osmišljena za ovu prigodu.

U jednosatnoj predstavi "Od tišine do glazbe - koncert za anegdotu i klavir" glumac Ivan Đuričić i glazbenik Saša Miočić / Domagoj Mokrović vode publiku na zanimljiv i privlačan način, s anegdotama i šalama, kroz povijest i fenomen glazbe u svoj njezinoj raznovrsnosti. U svojem ilustrativnom, duhovitom, te tematski i žanrovski bogatom nastupu, majstorski prelaze iz jedne glazbeno relevantne uloge u drugu: od pijanista do pjevača, od skladatelja do dirigenta, od muzikologa do glazbenog kritičara. Dotiču se povijesti i razvoja glazbe, komponiranja, glazbenih posebnosti, čak i plagijata i anegdota potkrijepljenih primjerima iz prakse. Dotiču se i konzumiranja glazbe, dobrih i loših navika, od trivijalnosti do dobrog ukusa, od uvertire do aplauza. Publiku vode od kamenog doba do Rolling Stonesa, od klasične do moderne glazbe, od jazz-a do popa i od narodne glazbe do šansone.

Izvode: Ivan Đuričić, Saša Miočić i Domagoj Mokrović

Prodaja ulaznica:

- na facebook stranici Od tišine do glazbe

- klub Vinyl, Bogovićeva 3

- Free Bird Music Shop, Tratinska 50

- u sustavu Entrio