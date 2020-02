The Telescopes se vraćaju u Zagreb

U četvrtak 04. travnja ne propusti 30. obljetnicu The Telescopesa, britanskih noise/space rock/dream pop/psychedelic veterana, koji se vraćaju u Zagreb, a ovaj put u Vintage Industrial kuću.

Tri desetljeća grade svoj glazbeni put, ispunjen utjecajima 'bučnih' segmenata progresivne i psihodelične glazbe što vjerojatno izaziva reakciju i kod onih najmirninih gledatelja. Zato ne propusti ovo brit psych glazbeno zlato, koje broji 11 studijskih albuma te hrpetinu EP-va, kompilacija i drugih kolaboracija.

The Telescopes su se pojavili kasnih 80-ih godina uz bok bendova Loop, Spaceman 3, The Jesus and Mary Chain... i smatra ih se jednim od većih uzora bendovima koji su krenuli putem eksperimentalne, drone, noise, dream & psych rock glazbe. 30 godina karijere proslavit će reizdanjem debi albuma 'Taste' uz neke nove, nikad prije viđene sadržaje. Baci oko na dva tizera pa se navuci:

O posljednjem albumu 'Exploding Head Syndrome' (Tapete Rec., 2019.) kažu: 'Exploding Head Syndrome is a snapping into consciousness, a synaptic charge of analogue dissonance saturated through a complex undercurrent of pulsing minimalism, profound in its simplicity.'