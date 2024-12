The Kills u Zagrebu

Alison Mosshart i Jamie Hince zajedno pod imenom The Kills nastupaju od 2001. godine, a rock minimalizam koji ih odlikuje izrodio je sjajnih šest albuma. Svaki od njih je nemirni i beskompromisni umjetnički izričaj pun napetosti, uzbuđenja i nikada ne zvuči isto. The Kills su zauzeli svoje mjesto među svjetskim rock zvijezdama, a oblikovali su zvuk žanra i redefinirali što rock glazba može biti u 21. stoljeću te u tom procesu nakupili milijune streaming preslušavanja.

The Kills - "Heart Of A Dog"

"Heart Of A Dog", "U.R.A. Fever", "Hard Habit to Break", "Doing It to Death", "Siberian Nights", "Tape Song", samo su neke od pjesama koje su obilježile rock svijet. S debitantskim "Keep On Your Mean Side" iz 2003. počela je njihova karijera, dok je nasljednik "No Wow" sadržavao sjajan singl "The Good Ones". Album "Midnight Boom" iz 2008. godine zacementirao im je veliki uspjeh, a pjesme su se pojavljivale u mnogim američkim serijama, kao što su "Gossip Girl" i "House". Uslijedio je "Blood Pressure" dok bi se album "Ash & Ice" mogao svrstati u jedan od vrhunaca karijere s favoritima poput "Doing It To Death" and "Heart of a Dog."

The Kills - "Doing It To Death"

Najnoviji album "God Games" je, kako kaže bend, dnevnički zapis dugih sedam godina. The Kills su materijal snimali u staroj crkvi s Grammyjem nagrađenim producentom Paulom Epworthom, a najavljen je dvostrukim singlom "New York" / "LA Hex". Mediji hvale novi album, tako DIY piše da je zvuči kao najambicioznija i najljepša ploča do sada, dok The Independent opisuje glazbu kao korodirani dub, voodoo funk, podmukli gospel, junk shop pop, čak i flamenco calypso.

The Kills - "New York"

Alison i Jamie oboje imaju bogate glazbene karijere i izvan matičnog banda, od kojih je najznačajnija ona Alison Mosshart, jednog od najboljih ženskih vokala nezavisne scene, u The Dead Weather grupi u kojoj je udružila snage s velikim Jack Whiteom. Kao duo The Kills su redefinirali kako sve moderni dvojac može zvučati, od garage rocka, punka i bluesa, do teškog zvuka ili sporo tinjajućih ritmova. Od turiranja s Queens of the Stone Age ili Guns N' Roses, nastupa na Coachelli ili stvaranja glazbe koja se pojavljuje u brojnim serijama i filmovima, poput "Children of Men", The Kills su usavršili balansiranu divljinu sa suptilnim vokalima i žestokim gitarama.

Ulaznice kreću u prodaju u petak, 13. prosinca, u 10:00 sati po cijeni od 26 eura. Ta cijena će vrijediti do 31. siječnja, a od 1. veljače za ulaznicu će trebati izdvojiti 29 eura. Ulaznice su dostupne u sustavima Eventim i Core Events, Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu u Rijeci.