The Garden Presents Gerd Janson

Sjajnim nastupom kojim je Prins Thomas 16.4. rasplesao krcati Peti Kupe započeo je "The Garden Presents" serijal nastupa kojim The Garden Brewery promovira i oživljava zagrebačku klupsku scenu dovođenjem vrhunskih, uglavnom underground, DJ-a. The Garden Brewery je jedna od naših, i u svjetskim razmjerima, najpoznatijih i najcjenjenijih craft pivovara, koja uz proizvodnju piva u svojem The Garden Resortu ugošćuje festivale poput Dimensionsa, Outlooka, Defected Croatia. Kako im kao velikim ljubiteljima muzike i zabave ljetni festivali nisu dovoljni da utaže žeđ za dobrom glazbom i plesom, u suradnji s Petim Kupeom, novom atraktivnom zagrebačkom lokacijom u kojoj se isprepliću glazba, umjetnost, edukativni sadržaji i gastronomija, organiziraju seriju nastupa pod nazivom "The Garden Presents" koja se nastavlja 13.5. nastupom Gerda Jansona!

Gerd Janson jedan je od najcjenjenijih DJ-a u svijetu housea i techna, poznat kao omiljeni DJ house i disco nota. Znamo da je termin omiljen često eufemizam za podcijenjen, no tijekom proteklih godina publika diljem svijeta je otkrila ono što su insajderi već znali: Janson je DJ koji rekonfigurira i nadograđuje klasike koji su nam već poznati na izrazito neočekivan način, te nas upoznaje s novim klasicima, često nekoliko mjeseci (ili godina) prije nego što ih se može čuti bilo gdje drugdje. Za takve epitete najzaslužnija je njegova velika strast za kopanjem i traganjem po nepreglednom moru, prvenstveno, underground house i disco produkcije. Uživa veliko poštovanje čak i najokorjelijih muzičkih kritičara i cinika, koliko kao osoba, tako i kao DJ, koji niti jednu stvar u svom setu ne pušta olako, niti svoju publiku podcjenjuje prolaznim, konfekcijskim hitovima. Lajtmotiv "glazba bez žanra" okosnica je Gerdovih setova tijekom cijele njegove karijere. House i techno su temelji od kojih polazi, ali slušajući njegove DJ setove redovito se mogu čuti mnogi, često na prvi pogled nepovezani, glazbeni stilovi: funk, synth pop, industrial.

Za Gerdov uspjeh zaslužno je svakako i sustavno vođenje i rad na renomiranom Running Back labelu, glazbenoj etiketi koja je tijekom godina rada postala dom mnogim talentiranim glazbenicima. Kao pravi kustos neprestano vrijedno ruje i istražuje nepatvorene glazbene dragulje, radi čega se imena poput Todda Terjea, Maurice Fultona i Thea Parrisha tu osjećaju kao kod kuće. Od 2000. s prijateljom Thomasom Hammannom vodi frankfurtski klub Robert-Johnson koji je zahvaljujući njihovom beskompromisnim odabiru izvođača 2012. proglašen trećim najboljim klubom na svijetu po odabiru renomiranog Groove Magazina. Vrijedi napomenuti i činjenicu da je Gerd bio redovni suradnik i predavač na Red Bull Music Academy gdje je svoje veliko znanje iz povijesti underground house i disco produkcije nesebično dijelio sa svim zainteresiranim ljubiteljima muzike.

Gerdova glazba je ona koja se neočekivano prišulja i jednostavno obuzme, kvalitetna, nenametljiva, sanjiva i melodična. Ukratko, Gerd Janson već dugo je jedna od najgore čuvanih tajni plesne glazbe, DJ koji je dovoljno svestran da zapali svaki plesni podij, DJ koji živi i unaprjeđuje DJ profesiju, DJ kojeg morate bar jednom doživjeti!

Podršku u Petom Kupeu 13.5. mu pružaju Dave Harvey, alfa i omega Love International festivala u Tisnom, njegov dugogodišnji prijatelj Pepi Jogarde, voditelj Adriatic Coastinga, te spiritus movens Petog Kupea Antonio Zuza.

Ulaznice za nastup Gerda Jansona po cijeni od 100 kuna potražite na Entrio portalu https://www.entrio.hr/en/event/the-garden-presents-love-international-with-gerd-janson-10971, a sve druge informacije mogu se pronaći u službenom Facebook eventu https://www.facebook.com/events/690957452259277.