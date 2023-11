Baš kako priliči kad se slavi 50 godina hip-hopa, jedno od najvećih rap imena 21. stoljeća, The Game, premijerno dolazi u Hrvatsku!

Mjesto održavanja ove izuzetne svečanosti je zagrebački klub Boogaloo, a datum za pribilježiti je 19. prosinca (utorak). To će mu ujedno biti jedini koncert u regiji u sklopu europske turneje.

Ovom prigodom obilježit će se i 30 godina Blackouta pa će za kvalitetan štimung prije i nakon nastupa The Gamea zadužen biti Phat Phillie. Ograničeni kontingent early bird ulaznica po cijeni od 42 eura može se kupiti do kraja tjedna, 19.11. ili do isteka zaliha u Dirty Old Shopu i na njihovom webu. Nakon toga će im pretprodajna cijena biti 49 eura.

The Game, pravim imenom Jayceon Terrell Taylor, rođen je 1979. u zloglasnom Comptonu. Legenda kaže da je ime dobio po filmu "The Game" (Michael Douglas/ Sean Penn) jer je njegova baka jako voljela ovaj film. Svoju hip-hop priču započinje izbacujući mixtapeove u suradnji s West Coast reperom JT the Bigga Figgom, u kasnoj 2003. postaje dio G-Unita, a nakon što je samostalno izdao album prvijenac „Untold Story", zamijetio ga je Dr. Dre i potpisao za svoj Aftermath Records. Tamo je 2005. izdao legendarni album „The Documentary" s kojeg dolaze Gameovi bangeri kao što su „Hate It or Love It", „"How We Do", „Dreams", „Westside Story" i „Put You On The Game". Taj album su producirali imena kao što su Dr. Dre, Kanye West i Timbaland, a kao gosti su se pojavili 50 Cent, Eminem, Nate Dogg i Faith Evans što je naravno dodatno popločalo njegov put za svjetsku slavu. Godinu kasnije izlazi također vrlo popularni i dvostruko platinasti "Doctor's Advocate". Zbog sukoba s 50 Centom uskoro je napustio G-Unit i Aftermath. Nakon spomenuta tri albuma, nanizao ih je još osam, a s najaktualnijeg "Drillmatic - Heart Vs. Mind" iz prošle godine, moći ćemo čuti pokoju stvar u Boogaloou uz najveće hitove iz njegove vrlo bogate karijere. The Game se osim repanjem bavio i glumom pa se tako pojavio u šest filmova, brojnim dokumentarcima, čak i videoigricama kao što su GTA: San Andreas i NBA 2K22, a jedno vrijeme se i poluprofesionalno bavio košarkom.

Sve u svemu, puno je razloga zašto se nastup u Boogaloou jednog od najznačajnijih repera današnjice naprosto ne smije propustiti!