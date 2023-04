The Exploited ponovno u Zagrebu

Punk rock legende The Exploited ponovo dolaze u Zagreb u sklopu svoje Europske turneje „Disorder tour 2023" u srijedu 10. 05. 2023. Kao posebni gosti će nastupiti domaće punk legende, šibenska punk grupa Nula. 70% ulaznica je već prodano tako da se očekuje da će koncert uskoro biti rasprodan!

The Exploited, legendarni punk bend osnovan 1979. godine u Edinburghu slovi za jedan od najbitnijih i največih imena punk rock scene uz Sex Pistols, Ramomes, The Clash, Dead Kennedys! The Exploted su predvodnici druge punk generacije jer su sa svojim legendarnim uzvikom „punk's not dead", iz istoimene pjesme i sa istoimenog albuma, vratili punk u život nakon krize u punk sceni uzrokove raspadom Sex Pistolsa, odlaska The Clash i večine ostalih punk rock bendova u komercijalnije vode,..... Album „Punk's Not Dead" objavljen 1981. godine slovi za jedan od punk klasika i jedan je od najbitnijih i najprodavanijih punk rock albuma svih vremena.

Alfa i omega cijele priče je punk ikona, pjevač grupe, Wattie koji već više od 40 godina beskompromisno fura punk, bez obzira na svoje zdrvstvene probleme koje ima u poslijednje vrijeme sa svojim srcem.

Drugi album „Troops Of Tomorrow", nazvan po istoimenoj pjesmi koja je u originalu od punk rock legendi The Vibrators, nastavlja uspjeh njihovog prvijenca i The Exploited postavlja uz Dead Kennedys, UK Subs, GBH, Discharge, za najveći punk rock band u to vrijeme. The Exploited nisu utjecali samo na punk scenu već imaju velik utjecaj i na metal scenu pa ih tako kao svoje uzore spominju mnogi veliki metal bandovi poput Slayer, Sepulture, Anthrax, Napalm Death, Ministry,....

1996. The Exploited objavljuju svoj sedmi album „Beat The Bastards" sa kojim su porušili sve rekorde, a sve poklonike žestoke glazbe ostavili „otvorenih ustiju" jer album doslovno „ubija", glazba doslovno prenosi sav Wattiev gnjev i frustracije ovog svijeta stvarajući energiju poput tornada koji kosi sve pred sobom! Sama pjesma „Beat The Bastards" postiže ogroman uspjeh i postaje jedna od himni nove punk i metal generacije te ostalih buntovnika!

The Exploited su objavili osam albuma, od kojih je još uvijek aktualan posljednji „Fuck The System" iz 2003.

The Exploited su prvi puta u našoj bivšoj državi tj u Zagrebu nastupili 1984. godine u dvorani RANS Moša Pijade, istoj dvorani u kojoj će nakon gotovo 40 godina ponovo nastupiti, no danas se ta dvorana zove Boogaloo Club! U međuvremenu su još dva puta nastupili u Boogaloou, 2005. i 2010., na festivalu „Opatijske Barufe" 2011. u Opatiji, te 2017. u zagrenbačkom Vintage Industrial Baru gdje na žalost Watie zbog zdravstvenih problema nije bio prisutan.

Kao posebni gosti će na ovom koncertu nastupiti domaće punk legende, ponovo aktivirana šibenska Nula! Nula slovi za beskompromisni socijalno politički orijentiran hard core punk band, ono čisti, pravi punk! Nedavno su reizdali svoj album prvijenac „Pobijedimo laž" objavljen prije 25 godina u doba opasnih vremena kada se nije smijelo javno previše iznositi svoje mišljenje ako se ono ne poklapa sa stavovima vlasti bez obzira što smo tada navodno živjeli u demoktratskom društvu. (No, nije ni sada puno bolje pa tako punk ima i dalje svoju svrhu postojanja!) Nula je tada pokazala zube i objavila jedan od najbitniji punk albuma novijeg doba u nas, pa su tako oni po svemu najbolja uvertira za The Exploted show!

Vrata se dvorane se otvaraju u 19:00 sati, Nula će se popeti na stage u 20:00 sati, a The Exploited u 21:00. Cijena ulaznica u pretprodaji iznose 20 € i na dan koncerta 22 €.

Ulaznice se mogu kupiti preko Entrio.hr sustava, Entrio prodajnim mjestima, Dirty Old Shopu - Tratinska 18, Zagreb (i online), Rockamrku - Hrv. Bratske zajednice 4, Zagreb (i online) i u Dallas Music Shopu u Rijeci, Splitska 2a.