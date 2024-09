The Dire Straits Experience u Lisinskom

Prošlo je više od 35 godina otkako su se Dire Straits razišli, ostavivši iza sebe mnoge legendarne skladbe i one stvorene u vrijeme procvata rocka. S više od stotinu i dvadeset milijuna prodanih albuma, prodaja ploča nastavlja rasti kako sve više mladih obožavatelja otkriva njihovu glazbu i pridružuje se globalnim sljedbenicima benda.

U pozadini ove pauze od više od tri desetljeća - i zbog sve veće potrebe da se ponovno čuje jedno od najdramatičnijih glazbenih djela u povijesti rocka uživo - članovi Dire Straitsa Alan Clark, Chris White i Phil Palmer osnovali su The Straits za dobrotvorni koncert u Royal Albert Hallu 2011. Dok je Knopfler započeo nevjerojatno uspješnu solo karijeru, Alan Clark je zamolio tekstopisca Terencea Reisa da predvodi bend u Knopflerovoj odsutnosti. Do trenutka kada su se The Straits tri i pol godine kasnije raspali, bend je odsvirao više od 400 koncerata u 35 zemalja svijeta.

Nakon što su pozvani da održe niz koncerata na Novom Zelandu i Australiji, Chris White i Terence Reis ponovno su počeli surađivati ​​u formaciji pod nazivom The Dire Straits Experience. Pridružio im se vrhunski bend nekih od najboljih britanskih glazbenika. Zavidno je što su mogli surađivati ​​s ljudima iz redova rock legendi kao što su Mark Knopfler, David Gilmour, Eric Clapton, Paul McCartney, Elton John, David Bowie, Mick Jagger, Tina Turner, Van Morrison, Tom Jones i Sheryl Crow i drugima.

Chris White, koji je surađivao s Markom Knopflerom na filmskoj glazbi od ranih 80-ih, pridružio se Dire Straitsima 1985. za rekordnu svjetsku turneju Brothers In Arms. To je uključivalo njihov nastup na Live Aidu i kasnije na koncertu povodom 70. rođendana Nelsona Mandele 1988. svirao je na posljednjem albumu Dire Straisa, 'On Every Street', a ponovno je sudjelovao na dvogodišnjoj svjetskoj turneji na kojoj je snimljen live album i DVD 'On The Night'.

Slavna pjesma „Brothers in Arms" koja govori o besmislu rata i ima snažnu antiratnu poruku, danas je, uslijed ratnih razaranja u svijetu, potrebnija nego ikada prije. Ista je i dio Ledererova dokumentarca Banijska ratna praskozorja pa za Hrvatsku ima i posebno značenje.

