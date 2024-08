Britanski djent velikani TesseracT premijerno stižu u Hrvatsku! Ovom prilikom u Boogaloou 15. siječnja 2025. promovirat će svoj najnoviji album "War of Being". Njima će se na turneji pridružiti francuski metalcore bend Novelists predvođeni novom pjevačicom Camille Contreras.

Early bird ulaznice su rasprodane u samo pet dana, a po pretprodajnoj cijeni od 34 eura mogu se kupiti online preko Hangtime ticketinga ili u Dirty Old Shopu. Ako ih ostane, na ulazu će koštati 38 eura.

Osnovani 2003. godine u engleskom gradu Milton Keynesu, TesseracT su s punim pravom globalno prepoznati kao pioniri djenta, pravca unutar progresivnog metala, iako je njihova glazba s vremenom evoluirala u puno širim pravcima. Svojim debitantskim i u svakom smislu kompleksnim albumom "One" iz 2011. snažno su skrenuli pažnju na sebe, a njihova želja za eksperimentiranjem i očitim nepriznavanjem žanrovskih granica došla je do izražaja u naredna tri albuma: Altered State (2013.), Polaris (2015.) i Sonder (2018.). U rujnu 2023. svjetlo dana ugledao je War of Being, njihov peti album za koji članove benda tvrde da im je svakako najbolji dosad: "Shvatili smo da sad moramo napraviti nešto potpuno drugačije". Dovoljno je reći da napravili čak i video igricu tematski naslonjenu na ovaj album. Momci iz TesseracTa imaju reputaciju sjajnog live benda, baš kako i priliči pionirima djenta, a to će sigurno pokazati i dokazati ovom prilikom u Boogaloou. Članovi benda su Daniel Tompkins (vokal), Acle Kahney (gitara), James Monteith (gitara), Amos Williams (bas) i Jay Postones (bubanj).

Novelists je francuski metal bend koji je osvojio globalnu metalcore scenu svojim jedinstvenim spojem progresivnih i melodičnih elemenata. Osnovani u Parizu 2013. godine, bend je brzo stekao popularnost i privukao veoma lojalnu publiku zbog svog prepoznatljivog zvuka i emocionalno nabijenih pjesama. Pažnju na sebe skrenuli su svojim debitantskim albumom "Souvenirs", objavljenim 2015. godine, koji je predstavio jedinstvenu fuziju metalcore i progresivnih metal elemenata. Njihovu glazbu karakteriziraju kompleksne gitarističke bravura, dosta osobni tekstovi i sposobnost da neprimjetno prelaze između melodičnih i agresivnih dijelova. Tijekom godina Novelists su nastavili razvijati svoj zvuk i izdavati hvaljene albume poput "Noir" (2017.) i najaktualniji "Déja-Vu" (2022) koji će promovirati ovom prilikom. Prošle godine im se na vokalu pridružila Camille Contreras , a to je svakako bendu dalo jednu novu prepoznatljivost. Kako to sve skupa zvuči uvjerite se 15. siječnja 2025. u Boogaloou!