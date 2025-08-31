Temperature rastu više od predviđenog

Očekuje da će planet ostati na povijesnim razinama zagrijavanja nakon dvije najtoplije godine zabilježene u povijesti (2023. i 2024.), pa čak i najtoplijeg desetljeća, zaključio je britanski Meteorološki ured na temelju prognoza deset međunarodnih centara, u izvješću koje je objavio WMO.

"Upravo smo proživjeli deset najtoplijih godina u povijesti. A nažalost ovo izvješće WMO-a ne pokazuje naznake predaha", kazao je zamjenik glavnog tajnika WMO-a Ko Barrett.

Zagrijavanje od 1,5 stupnjeva Celzija izračunava se u odnosu na razdoblje 1850.-1900., prije nego što je čovječanstvo počelo industrijski sagorijevati ugljen, naftu i plin, čije izgaranje emitira ugljikov dioksid, staklenički plin uvelike odgovoran za klimatske promjene.

Ovo je najoptimističniji cilj koji su zemlje svijeta utvrdile Pariškim sporazumom iz 2015., ali sve više klimatologa sad smatra da je nemoguće postići ga. Jer emisije CO2 još uvijek nisu počele globalno opadati, a čak i dalje rastu.

„Ovo je u potpunosti u skladu s činjenicom da smo blizu premašivanja 1,5 stupnjeva Celzija krajem 2020-ih ili početkom 2030-ih", komentirao je klimatolog Peter Thorne sa Sveučilišta Maynooth u Irskoj.

Iako je „iznimno malo vjerojatno", prema WMO-u sada postoji vjerojatnost koja ipak nije nula (1 posto) da će najmanje jedna od sljedećih pet godina premašiti 2 stupnja Celzija zagrijavanja.

„Ovo je prvi put da to vidimo u našim prognozama", primijetio je Adam Scaife iz Meteorološkog zavoda. „To je šok", iako smo „u ovoj fazi i mislili da je to moguće".

Podsjetio je da su prije deset godina prognoze prvi put pokazale vjerojatnost, tada također „vrlo nisku", da neka godina premaši 1,5 stupnjeva Celzija. To se prvi put u kalendarskoj godini dogodilo 2024. godine.

Svaki djelić stupnja dodatnog zagrijavanja može pojačati toplinske valove, ekstremne oborine, suše, topljenje ledenih kapa, morskog leda i ledenjaka.

Ni 2025. ne nudi predah.

Prošli tjedan Kina je u nekim područjima zabilježila temperature veće od 40 stupnjeva Celzija, Ujedinjeni Arapski Emirati gotovo 52, a Pakistan su pogodili smrtonosni vjetrovi nakon intenzivnog toplinskog vala.

„Već smo dosegli opasnu razinu globalnog zagrijavanja", s nedavnim „smrtonosnim poplavama u Australiji, Francuskoj, Alžiru, Indiji, Kini i Gani" i „šumskim požarima u Kanadi", rekla je Friederike Otto, klimatologinja na Imperial Collegeu u Londonu.

"Nastavak oslanjanja na naftu, plin i ugljen u 2025. godini je apsolutno ludilo."