Tehnološki trendovi za 2020.

Umjetna inteligencija, privatne 5G mreže, bolja povezivost robota i uzlet kabelske televizije neki su od najvažnijih trendova za 2020. za sektor tehnologije, medija i telekomunikacija (TMT) prema predviđanju konzultantske kuće Deloitte.

Riječ je o tradicionalnom, 19. po redu istraživanju i predviđanjima Deloittea u sektoru tehnologije, medija i telekomunikacija u kojemu naglašavaju da u 2020. godini pojedinačne tehnologije postaju sve više međusobno povezane i ovisne, kao i da će pametni telefoni, računala, televizori, podatkovna središta i softver poduzeća te internet stvari biti zaslužni za većinu prihoda u industriji tehnologije, medija i telekomunikacija.

"Očekuje se da će nekada nezamislive usluge i proizvodi postati stvarnost u 2020., a industrijski igrači blisko surađivati zbog sve veće povezanosti pojedinačnih tehnologija. Sve će se više tražiti čipovi umjetne inteligencije (UI) za rubno računarstvo, roboti i privatna mreža 5G, ali i ostvariti inovacije kao primjerice niskoorbitalni sateliti", poručuje direktor u hrvatskom uredu Deloittea Kruno Škrinjar.

Umjetnu inteligenciju, kao i drugi analitičari, u Deloitteu označavaju kao nositelja inovacija, pri čemu predviđaju da će se primjerice u 2020. prodati više od 750 milijuna UI čipova za rubno računarstvo, konkretno čipova ili dijelova čipova koji obavljaju ili ubrzavaju zadatke strojnog učenja na uređaju, a ne u podatkovnim središtima. UI čipovi za rubno računarstvo smanjit će naime, kako objašnjavaju, frustraciju uzrokovanu nedostatkom internetske povezanosti pametnih telefona uvođenjem UI-ja u uređaj.

Vezano za 5G, Deloitte predviđa da će do kraja 2020. više od 100 društava u svijetu početi s ispitivanjem privatno uvedene tehnologije 5G te zajednički uložiti nekoliko stotina milijuna dolara u rad i opremu, jer će, kako smatraju, za velik broj najvećih poduzeća na svijetu upravo privatna mreža 5G postati omiljena opcija, pogotovo za industriju odnosno proizvodne pogone te za logističke centre i luke.

Velike promjene Deloitte očekuje i u području robotike te predviđa da će se u svijetu u 2020. za potrebe poduzeća prodati gotovo milijun robota, od kojih će polovica biti za pružanje stručnih usluga i ostvariti više od 16 milijardi američkih dolara prihoda ili čak 30 posto više nego u 2019. Time bi takvi roboti premašili one u industriji i prihod koji oni donose.

U 2020. se očekuje i da će sve više poduzeća u raznim sektorima sa željom da što jače utječu sadržajem svojih poruka na potrošače, pojačano koristiti video usluge s oglasima, od kojih Deloitte za ovu godinu predviđa porast globalnih prihoda na 32 milijarde dolara. Gotovo polovica trebala bi biti ostvarena u Aziji, uključujući Kinu i Indiju, gdje su videozapisi s oglasima dominantan model internetskog prijenosa sadržaja.

Uzlet kabelske televizije, raste i tržište e-bicikala

U medijskom svijetu, najviše se očekuje od kabelske televizije, koja će prema Deloitteu doživjeti uzlet te će bar 1,6 milijardi ljudi diljem svijeta ili 450 milijuna kućanstava određeni broj TV programa gledati na takvim platformama.

Od ostalih tehnološko-medijskih predviđanja za 2020., iz Deloittea izdvajaju još znatno povećanje niskoorbitalnih satelita, kojih bi do kraja 2020. moglo biti više od 700, radi pružanja usluga globalnog širokopojasnog interneta, za razliku od otprilike 200 koliko ih je bilo krajem 2019. godine.

Vjeruju i da će narasti globalno tržište audio knjiga i to za 25 posto, kao i globalno tržište podcasta za 30 posto te isporuka sadržaja putem interneta kao globalne mreže za 25 posto u odnosu na 2019., dok za tržište pametnih telefona predviđaju porast vrijednosti dodataka za te telefone i to do 10 posto godišnje do 2023. godine.

Povećat će se i globalno korištenje bicikala, i to, kako navode, "najviše u gradovima i za desetke milijardi dodatnih vožnji biciklom godišnje do 2022.", slijedom čega od 2020. do 2023. očekuju i porast prodaje e-bicikala, na više od 130 milijuna u svijetu.